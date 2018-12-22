Sudan'daki gösteriler dördüncü gününde devam ediyor

HARTUM (AA) - Sudan'da ekonominin kötü gidişatını protesto etmek için 4 gündür düzenlenen ve başkente sıçrayan gösteriler ülkenin güney ve kuzey kentlerinde devam ediyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ülkede geçen çarşamba gününden bu yana devam eden gösteriler bugün ülkenin kuzeyindeki Berber ve Cezire Aba ile güneyindeki Er-Rahad kentlerinde sürüyor.

Görgü tanıkları, Rahad kentindeki, göstericilerin burada tabanı bulunan iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'ne ait binayı basarak, ateşe verdiklerini söyledi.

Parti binasının ateşe verilmesinin ardından, Rahad'ın yer aldığı Kuzey Kordofan vilayetinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Bu kararla, OHAL'in ilan edildiği vilayet sayısı 5'e yükseldi.

Sudanlı yetkililer daha önce Beyaz Nil, Dangola, Gadarif ve Atbara kentlerinde OHAL ilan etmişti.

El-Ensar Kabilesi'nin kalesi olarak bilinen Cezire Aba kentinde de daha önceki gösterilerde hayatını kaybeden eylemcinin cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlar defin işleminin ardından hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Berber kentinde de 3'üncü gününe giren gösteriler devam ediyor.

- Sudan'da aniden patlak veren gösteriler

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen aşırı fiyat artışı ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, dün Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden başlamak üzere tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.



Çarşamba gününden bu yana Gadarif ve Nil Nehri eyaletindeki protestolarda 8 kişi ölmüştü.