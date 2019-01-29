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Sudan'daki gösteriler devam ediyor

29 Ocak 2019 Salı 03:30
Sudan'daki gösteriler devam ediyor

HARTUM (AA) - Sudan'da çeşitli meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği ve 3 muhalif grup, ülkede bugün yürüyüşler düzenleneceğini duyurdu.

Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri ve Muhalif Toplanma Koalisyonu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Hartum, Bahri, Umdurman kentleri ile Cebel Evliya, Şark Nil, Kereri ve Umbedde bölgelerinde 24 noktada yerel saatle 15.00'de toplanılacağı ve kent merkezlerine doğru yürüyüşe geçileceği belirtildi.

Birlik, pazar günkü açıklamasında da başkentin batısında yer alan Umdurman kentine bağlı Cebra, es-Sahafe, Eburuf, El-Mevrede, Burri ve es-Sevra semtlerindeki meydanlarda 3 saat boyunca oturma eylemi, Hartum'un Şembat, Halfayetil Muluk, El-Kelakle, Vid el-Bahit, Şembat Cenub ve İmtidat Nasır bölgelerinde de gösteri yapıldığını duyurmuştu.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 03:30
  1. gösteriler
  2. Sudan

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