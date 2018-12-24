Sudan'daki gösteriler Cezire'deki 2 kente daha sıçradı

HARTUM (AA) - Sudan'da, kötüleşen ekonomi ve artan fiyatları protesto etmek için geçen çarşamba günü başlayan gösteriler ülkenin orta kesiminde bulunan Cezire vilayetindeki 2 kente daha sıçradı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ülkedeki ekonomik gidişatı protesto etmek isteyen öğrenciler sabah saatlerinde Cezire vilayetindeki El-Menakil kentinde gösteri düzenledi. Güvenlik güçleri gösterilere göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak müdahale etti.

Gösteriler, öğleden sonra vatandaşların katılımıyla yeniden şiddetlenirken, çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Cezire'nin diğer kenti Rufaa'da düzenlenen gösterilerde de yaşanan ekmek sıkıntısı ve kötüleşen ekonomik durum protesto edildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in yarın gerçekleştirmesi planlanan Cezire ziyaretinde "yeni kalkınma projelerini açıklayacağı" belirtildi.

- Sudanlı doktorlar 9 vilayette grev başlattı

Öte yandan Sudan Merkez Doktorlar Heyeti, aralarında Hartum'un da bulunduğu 9 vilayetteki 28 hastanede greve gidildiğini açıkladı.

Heyet, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu grevin ülkenin farklı bölgelerinde geçen çarşamba gününden bu yana devam eden gösterilere destek için başlatıldığını belirtti.

- Sudan'daki gösteriler

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde geçen çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden itibaren tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Yetkililer, eylemlerin başladığı 19 Aralık'tan bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Gösteriler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.