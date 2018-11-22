Sudan'daki eğitim festivaline Maarif Vakfı'ndan destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı, Sudan'da düzenlenen “Eğitim, Kültür ve Spor Festivali”ne destek veriyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 18-29 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan "Eğitim, Kültür ve Spor Festivali", Sudan'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türkiye Maarif Vakfı'nın da destek verdiği, bu yıl 28'inci kez düzenlenen festival, Sudan Eğitim Bakanlığı, Nyala Eyaleti Eğitim Bakanlığı, Güney Darfur Valiliği ile Olimpiyat Komitesinin koordinesinde yürütülüyor.



Sudan Başbakanı Mutez Musa, Eğitim Bakanı Meşair Al Amin, Nyala Valisi Adem Al Fakih ve diğer eyalet valilerinin katıldığı festivalde, aralarında bakan ve valilerin bulunduğu üst dizey yöneticiler Maarif Okulları yurtlarında ağırlanırken, festival boyunca Türkiye Maarif Vakfı'nda görevli öğretmen ve idarecilerin desteği ile faaliyetler sürdürülüyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Maarif Vakfı Sudan Direktör Vekili Fahreddin Keskin, Sudan yönetiminin büyük önem verdiği eğitim festivaline binlerce insanın katıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sudan'da her yıl sömestr tatili süresince farklı bölgelerde düzenlenen "Eğitim, Kültür ve Spor Festivali", bu yıl Nyala şehrinde başladı. Sudan'da geleneksel hale gelen ve ülkenin en büyük festivali olarak kabul edilen “Eğitim, Kültür ve Spor Festivali” bu yıl 28’inci kez Nyala'da düzenleniyor. Sudan'ın az gelişmiş ve ulaşımın zor olduğu bölgeleri arasında bulunan Nyala'da, Türkiye Maarif Vakfı desteği ile düzenlenen festival için Maarif okulları seferber edildi. 10 bin kişinin üstünde katılımın olduğu organizasyona, Maarif Okulları öğretmen ve idarecileri destek verirken, ağırlamada okullarımızın yurtları kullanıldı. Çeşitli eğitim, kültür ve spor alanlarında yapılacak müsabakalar 10 gün sürecek. Festivalin finali, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in katılımıyla gerçekleştirilecek."

Etkinlikte Sudan'da 2014'te açılan Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Türk doktorları da sağlık alanında ve ambulanslarla destek veriyor.

