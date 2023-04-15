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Yerel Sudan'daki çatışma bölgesinden ilk görüntüleri geldi
Yerel

Sudan'daki çatışma bölgesinden ilk görüntüleri geldi

Yeniakit Publisher
2023-04-15 14:02:00 -
Sudan'daki çatışma bölgesinden ilk görüntüleri geldi

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başladı. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başladı.

Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "söz savaşı", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüştü.

Başkent Hartum'un Erkevit, Spor Kenti, Genelkurmay Başkanlığı ve Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ikametgahının bulunduğu bölgelerde silah sesleri yükseliyor.

Başkentin muhtelif bölgelerinde yerel saatle 09.30 gibi başlayan ağır makinalı silah seslerinin ardından yoğun duman yükseldiği görülüyor. Hartum Uluslararası Havalimanı'nın çevresinde de yoğun hareketlilik mevcut ve çatışma sesleri işitiliyor.

Bölgedeki çatışmaların yaşandığı yerden görüntüleri de AA tarafından yayınlandı.
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