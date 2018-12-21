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Sudan'daki Beyaz Nil eyaletinde OHAL ilan edildi

Ülkedeki gösteriler sebebiyle Beyaz Nil eyaletinde OHAL ve dışarı çıkma yasağı ilan edildi

21 Aralık 2018 Cuma 21:22
Sudan'daki Beyaz Nil eyaletinde OHAL ilan edildi

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli kentlerde ekonomideki kötü gidişatı protesto için düzenlenen gösteriler sebebiyle Sudan'ın Beyaz Nil eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ve dışarı çıkma yasağı ilan edildi.

Beyaz Nil eyaleti yerel hükümetinden yapılan açıklamada, OHAL ilan edilen eyalette ikinci bir emre kadar 18.00 ile 06.00 saatleri arasında dışarı çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, eyaletteki yüksek öğretim dahil bütün okullardaki eğitim ve öğretime ara verildiği aktarıldı.

Söz konusu kararla birlikte Sudan'da OHAL ilan edilen kent sayısı 4'e yükseldi.

Beyaz Nil eyaletine bağlı Rabak kentinde bugün göstericiler iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin merkezini ateşe vermişti.

Başkent Hartum'da çeşitli bölgelerde toplanan eylemciler doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen aşırı fiyat artışı ve ekonomik krizi protesto etmişti.

Kuzey Kordofan eyaletine bağlı El-Ebyad kenti ile Nil Nehri eyaletine bağlı Atbara kentleri de benzer protestolara sahne oldu.

- Gösteriler çarşambadan bu yana sürüyor

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen aşırı fiyat artışı ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Çarşamba gününden bu yana Gadarif ve Nil Nehri eyaletindeki protestolarda 8 kişi ölmüştü.

Dangola, Gadarif ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 21:22
  1. Gösteri
  2. olağanüstü hal
  3. Sudan

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