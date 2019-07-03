Sudan'daki askeri yönetim karşıtı protestolar Hızlı Destek Kuvvetleri: - "Pazar günkü protesto gösterilerinde 1 asker öldü, 29 asker yaralandı"

HARTUM (AA) - Sudan'da ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), pazar günü düzenlenen askeri yönetim karşıtı protesto gösterilerinde bir askerin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını belirtti.

HDK Sözcüsü Cemal Cuma Adem, resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, 30 Haziran Pazar günü düzenlenen gösterilerde bir askerin öldüğünü, 29 askerin yaralandığını ifade etti.

Adem, askerin ölümüyle ilgili soruşturmanın ilerlediğini, yakında sonuçların açıklanacağını kaydetti.

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