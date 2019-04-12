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Seçim 2019 Sayfası

Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi, Arap ülkelerinden destek istedi

12 Nisan 2019 Cuma 23:05
Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi, Arap ülkelerinden destek istedi

HARTUM (AA) - Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi, Arap ülkelerinden destek talebinde bulundu.

Sudan devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, konseyin yetkilendirdiği Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, Arap devletlerinin büyükelçileri ve diplomatik misyon üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, iç sorunları nedeniyle Sudan'a yapılan dış baskıların hafifletilmesi konusunda destek istedi.

Sudan'ın ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu, un ve akaryakıt gibi temel ürünlerin tedarikinde bazı ülkelerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Zeynelabidin, "İyi komşuluk ilişkilerine, yapılan tüm anlaşma ve sözleşmelere bağlıyız." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 23:05
  1. askeri geçiş konseyi
  2. Sudan

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