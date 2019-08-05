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Sudan'daki anlaşma "Afrika için önemli bir kazanım"

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Sudanlı tarafların anayasal bildiriyi imzalamasını memnuniyetle karşıladı

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:11
Sudan'daki anlaşma "Afrika için önemli bir kazanım"

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Sudan'da taraflar arasında imzalanan anayasal bildirinin, kendi problemlerini kendi çözmek isteyen Afrika için önemli bir kazanım olduğunu bildirdi.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek varılan mutabakatın ülkedeki demokratik dönüşümün temelini attığını kaydetti.

"Bu gelişme kendi sorunlarını kendi başına çözme arzusundaki Afrika için önemli bir kazanım." ifadelerini kullanan Muhammed, ülkesinin çıkarlarını diğer her şeyin üzerinde tutarak farklılıklarını aşmayı başaran sivil, siyasi ve askeri grupları tebrik etti.

Muhammed ayrıca Afrika Birliğinin Sudan halkına ve yetkililerine destek olmayı sürdüreceğini yineledi.

Sudan'da, Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında dün ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasal bildiri imzalanmıştı.

Anlaşmada hem Afrika Birliği hem de Etiyopya'nın temsilcileri ara buluculuk görevi üslenerek tarafların mutabakata varmasına yardımcı olmuştu.

- Ön anlaşma 17 Temmuz'da imzalanmıştı

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in kemer sıkma politikalarına tepkilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve 11 Nisan'da askeri darbeyle yönetimin devrilmesi sonucu otorite krizinin yaşandığı Sudan'da aylardır asker ve sivil muhalif koalisyon müzakere yürütüyordu.

Görüşmeler, göstericilere uygulanan şiddet ve güven sorunu nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrasa da taraflar, 17 Temmuz'da geçiş yönetiminin detaylarının şekillendiği, demokrasiye geçişte önemli bir adımı oluşturan ön anlaşma niteliğindeki "siyasi bildiriyi" imzalamıştı.


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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:11
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