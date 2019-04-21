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Sudan'da "yönetimin sivil idareye teslimi" görüşmesi

Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinden bir heyet, yönetimin sivil idareye teslimi konusunu ele aldı

21 Nisan 2019 Pazar 02:34
Sudan'da "yönetimin sivil idareye teslimi" görüşmesi

HARTUM (AA) - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, muhalif Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile yönetimin sivil idareye teslim edilmesi konusunu görüştü.

Askeri Geçiş Konseyi, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinden bir heyetle bir araya geldi.

Konseyden, görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, konsey ile muhalif güçlerden temsilcilerin, yönetimin sivil idareye teslim edilmesi konusunu görüştüğü kaydedildi.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri yöneticilerinden Sıddık Yusuf, toplantının Askeri Konseyin daveti üzerine gerçekleştiğini ve görüşmede ülkedeki mevcut siyasi durumun ve Sudan meselesine kapsamlı çözüm yollarının ele alındığını aktardı.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri; Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri, Muhalif Toplanma Koalisyonu ve bazı siyasi partilerden oluşuyor.

- Sudan'daki gelişmeler

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan da birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 02:34
  1. askeri konsey
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