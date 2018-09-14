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Sudan'da yeni hükümet kuruldu

Sudan'da iktidarda bulunan Ulusal Kongre Partisi, 21 federal bakan ve 27 devlet bakanından oluşan yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu.

14 Eylül 2018 Cuma 07:59
Sudan'da yeni hükümet kuruldu

Ulusal Kongre Partisi Başkan Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, yeni bakanların bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin ederek göreve başlayacaklarını, bakanlar kurulunun ilk toplantısının ise pazar günü gerçekleşeceğini söyledi.

Yeni hükümette Ulusal Kongre Partisine 10 bakanlık düştü. Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, Savunma Bakanı General Avad bin Avf, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Fadl Abdullah Fadl ve Federal Hükümet Divanı Bakanı Hamid Mümtaz görevlerinde kaldı. Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanlığına Abdullah Hamduk, Tarım ve Orman Bakanlığına Hasbu en-Nebi Musa Muhammed, Sulama, Su Kaynakları ve Elektrik Bakanlığına Hıdr Muhammed Kasm es-Sid, Petrol, Gaz ve Maden Bakanlığına Ezheri Abdulkadir, Eğitim Bakanlığına Meşair el-Emin, Sosyal Güvenlik ve Kalkınma Bakanlığına ise Sümeyye Ebu Kişevve getirildi.

Hükümet ortağı diğer partiler ise İçişleri; Bakanlar Kurulu İşleri; Adalet; İletişim ve Bilgi Teknolojileri; Hayvancılık, Balıkçılık ve Kara Hayatı; Ulaştırma ve Şehircilik; Sanayi ve Ticaret; Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma; Çalışma, İdari Reform ve İnsani Kalkınma bakanlıklarını aldı.

Yeni hükümette bazı bakanlıklar tek bir isim altında toplanarak federal bakanlık sayısı 31'den 21'e, devlet bakanlığı sayısı ise 47'den 27'ye düşürüldü.

Ulusal Kongre Partisi, 9 Eylül'de, Bekri Hasan Salih başkanlığındaki ulusal uzlaşı hükümetinin feshedildiğini açıklamıştı. Sudan'da yeni atanan Devlet Başkanı Yardımcıları Bekri Hasan Salih ve Muhammed Yusuf Kibir ile Başbakan Mutez Musa, 10 Eylül'de Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in huzurunda yemin ederek göreve başlamıştı.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 07:59
  1. Ulusal Kongre Partisi
  2. Sudan Hükümeti
  3. Yeni hükümet

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