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Sudan'da uçak kazası: 7 ölü

09 Aralık 2018 Pazar 18:54
Sudan'da uçak kazası: 7 ölü

HARTUM (AA) - Sudan'ın doğusunda yaşanan uçak kazasında, yerel hükümet yetkililerinden 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Sudan Haber Ajansı'nın haberine göre, ülkenin doğusundaki Gadarif eyaletinde yaşanan uçak kazasında, Gadarif Eyaleti Valisi Mirghani Salih'in yanı sıra bir yerel hükümet bakanı ve 5 üst düzey polis ve ordu yetkilisi olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın Vali Salih'in Etiyopya sınırına yakın olan Galabat bölgesine bir güvenlik ziyareti yaptığı sırada olduğu belirtilirken, nedenine ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığı açıklandı.

Öte yandan, yerel medyada, kazanın yetkilileri taşıyan uçağın inişi sırasında yaşandığı kaydedildi.


Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 18:54
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