Sudan’da Türkiye Burslarına yoğun ilgi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Ortadoğu Koordinatörü Nedim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı gereği Sudanlı öğrencilere burs verileceğini söyledi.

Lisansüstü ve doktora için çok sayıda başvuru aldıklarını belirten Aslan, “Yaklaşık 2 bin 500 aday Türkiye burslarına başvurdu. Bu rakam, Sudan’ın Türkiye Bursları’na en çok müracaat yapan 10 ülkeden biri olduğunu gösteriyor. Biz, bu adaylar içerisinden elemeler yapmak üzere bir hafta boyunca mülakatlar yapacağız. Başarılı olan arkadaşlar, Türkiye’de eğitim almaya hak kazanacak.” dedi.

Aslan, Türkiye’nin son yıllarda eğitim merkezi haline geldiğini kaydederek Asya, Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve Latin Amerika başta olmak üzere 180 ülkeden başvuru aldıklarının altını çizdi.

Uluslararası Afrika Üniversitesinde yüksek lisans yaptığını söyleyen Ahmed Taha da Türkiye’de uluslararası siyasi ilişkiler alanında eğitim almak istediğini kaydetti.