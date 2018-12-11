Sudan'da Türk dizileri reytingleri zorluyor

HARTUM (AA) - ADEL ABDELRHEEM H. ELFADOL - Türk dizileri Sudan’da 2008 yılında ilk kez ekranlara gelmesiyle diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi burada da reyting sıralamalarında en üst sıralarda yer aldı.

Türk kültürünün tanınması, turizm, halkların yakınlaşması, dizilerden yüklü miktarda gelir elde edilmesi gibi birçok katkısı olan bu diziler Sudanlı izleyiciler tarafından 10 yıldır beğeniyle izleniyor.



Sudan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ahmed Usame, Türkçe öğrenme tutkusunun şu anda Türk dizilerini seyretmekteki en büyük hedefi olduğunu aktardı.

- Türkçe öğrenmeye başladı

Ailesiyle beraber Türk dizilerini uzun süredir takip ettiklerini ifade eden Usame, 2017'de bu yapımları seyretmekteki amacının akademik neden olarak değiştiğini ve Türkçe öğrenmeye başladığını anlattı.

Usame, Türk dizilerinin iki halkın yakınlaşmasının nedenlerinden biri olduğunu, bu yapımları seyrederek kendini İslam tarihi ve Türkiye'de şu anda yaşanan hızlı açılım ve gelişmenin içinde bulduğunu belirtti.

Öğrenci Ahmed Usame birçok Arap adet ve geleneğine sahip Türkiye'nin batıya açılımının Sudan izleyicisini çektiğini kaydetti.

Uluslararası Sudan Üniversitesi Ağ Yönetimi bölümünden yeni mezun olan Sara Sıddık, bu sıralar Ufak Tefek Cinayetler isimli diziyi takip ettiğini ve buradaki tek odağının yemekler olduğunu söyledi.

- Türk simidi, Adana kebabı

Yemek pişirmeye özel bir ilgisi olduğunu ifade eden Sıddık, Türk simidini sevdiğini, yine diziler aracılığıyla Adana kebabını öğrendiğini, bu kente giderek kebap yemeyi ümit ettiğini dile getirdi.

Sıddık, diziler aracılığıyla birçok turistik mekanı, İzmir, Afyon, İstanbul ve Bodrum'u tanıdığını, buraları gezmek istediğini kaydetti.

Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen Harem Ahmed, Yaprak Dökümü dizisini takip ettiğini ve bu sayede birçok Türk adet ve geleneğini öğrendiğini söyledi.

Dizide gördüğü olgularla Sudan toplumunun adetleri arasında büyük bir farklılık görmediğini ifade eden Ahmed, en çok ilgisini çeken şeyin evlerin dekorasyonu ve binaların dış görünümü olduğunu anlattı.

Kültür sanat konusunda yazılar yazan gazeteci Musa Hamid, Sudan izleyicisinin belli bir tarzdaki dizilere alışkın olduğunu, Türk yapımlarının onlara Mısır, Suriye ve Körfez dizilerinden alışık oldukları farklı bir bakış sunduğunu belirtti.

Sudanlıların Türk dizileriyle ilk tanışmasının Gümüş'le olduğunu hatırlatan Hamid, Türk dizilerinin Suriye'de kullanılan Arap lehçesiyle dublajın ardından Sudan seyircisine sunulduğuna işaret ederek, bazılarının Türk dizilerine olan ilgiyi Sudanlıların Suriye lehçesine olan ilgisi olarak yorumladıklarını ancak kendisinin bunu doğru bulmadığını dile getirdi.

- "Türk dizilerinin beğenilmesinin nedeni sunduğu yeni görsel formdur"

Hamid, "Suriye lehçesi seyrettiğimiz dizilerin çoğunda kullanılıyor. Ancak Türk dizilerinin beğenilmesinin nedeni sunduğu yeni görsel formdur." dedi.

Gazeteci Hamid, söz konusu dizilerle Türk halkının modern ve ileri yaşam tarzını görme imkanı bulduklarını aktardı.

Dizilerin senaryosunun hep aşk, evlilik ve benzeri konular olduğu yönündeki eleştirilere ise bunun aracı şirketleriyle ilgili olduğunu ve kendi ekonomik çıkarları için bu tarz yapımları tercih ettiklerini kaydetti.