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Sudan'da tekne faciası: 22'si öğrenci 23 kişi öldü

Nil Nehri'nde öğrencileri taşıyan bir tekne battı. Meydana gelen faciada 22'si öğrenci 23 kişi hayatını kaybetti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:10
Sudan'da tekne faciası: 22'si öğrenci 23 kişi öldü

Sudan resmi ajansı SUNA'nın haberine göre, Nil Nehri Eyaleti'ne bağlı El-Buheyra bölgesinde Nil Nehri'nde 40'tan fazla öğrenciyi taşıyan bir tekne, bölgede etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın etkisiyle motorunda oluşan arıza nedeniyle  battı. 

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda 22'si öğrenci, 1'i kadın 23 kişi yaşamını yitirdi. Sivil savunma birimlerinin nehirde arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

22 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Sudan'da bugün şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edilmişti. 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:10
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