Sudan'da taraflar nihai anlaşmaya çok yakın

HARTUM (AA) - Sudan'da askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon, 39 aylık geçiş dönemini başlatacak nihai anlaşmada birkaç konu dışında anlaşmaya vardı. Taraflar pürüzleri giderecek son görüşme için cumartesi yeniden toplanacak.

Taraflar, dün 12 saat süren müzakere toplantısının ardından nihai anlaşmanın ilk oturumunu tamamladı.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonu liderlerinden İbrahim el-Emin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Müzakerelerin dünkü oturumu verimli ve öncekilerden farklıydı. Kapsamlı uzun görüşmeler gerçekleştirildi. Taraflar, maddelerin çoğunda anlaşma sağladı. Yarın inşallah sevindirici haberler duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, El Ubeyd ve Umdurman kentlerindeki protesto olaylarındaki ölümlerin de konuşulduğunu aktaran Emin, askeri yönetimin bir daha göstericilerin hayatını kaybetmemesini sağlayacak doğru bir başlangıç olarak gördükleri birtakım adımlar attıklarını söyledi.

- "Cumartesi yeniden toplanmaya karar verdik"

Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi Muhammed Hasan Lebat da son günlerde barışçıl göstericilere yapılan saldırıları bir kez daha kınadı.

Ordunun aldığı kararları övgüyle karşıladığını belirten Lebat, tarafları aynı hataları tekrarlamamak için ellerinden geleni yapmaya davet etti.

Nihai anlaşma hükmündeki "anayasa bildirisi" metni müzakerelerini tamamlamak üzere, bu akşam da bir araya geleceklerini ifade eden Lebat, "Anayasa metninde önemli ilerlemeler kaydettik, cumartesi günü yeniden toplanmaya karar verdik." dedi.

- İki HDK mensubu gözaltına alındı

Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi, El Ubeyd ve Umdurman kentlerinde hayatını kaybeden göstericilerden dolayı üzüntülü olduklarını dile getirerek, güvenlik güçlerinin benzer hadiselerin yaşanmaması için birtakım kararlar aldığını söyledi.

Konseye bağlı Güvenlik ve Savunma Komitesinin geçen pazartesi 4'ü öğrenci 6 göstericinin öldürüldüğü El Ubeyd kentini ziyaret ettiğini belirten Kebbaşi, olayda ihmali bulunan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensubu 7 askerin gözaltına alındığını ve yargı makamlarına teslim edildiğini aktardı.

Kebbaşi, dün Umdurman kentinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği olaylarla ilgili 2 HDK mensubunun gözaltına alındığını bildirdi.

- 39 aylık geçici ortak yönetimi kapsayan siyasi bildiri

Sudan'da yönetimi elinde tutan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, 17 Temmuz'da 39 aylık geçici ortak yönetimi kapsayan siyasi bildiriyi imzalamıştı.



Siyasi bildiri, asker ve sivillerden oluşan karma konseyin kurulmasını, tarafların iktidar paylaşımını ve seçimlere kadar devlet başkanlığını dönüşümlü olarak yürütmelerini öngörüyor.



Buna göre, geçiş dönemi, 3 yıl 3 ay sürecek. Bu süreçte konseye 21 ay asker, 18 ay ise bir sivil başkanlık edecek.

Geçiş sürecinin ardından seçimlere gidilecek ve asker, yönetimi tamamen sivillere devredecek.