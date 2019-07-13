Sudan'da taraflar arasındaki toplantı yarına ertelendi

HARTUM (AA) - Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve arabulucu Muhammed el-Hasen Veled Lebat, asker ile muhalefet arasındaki nihai anlaşmaya dair toplantının yarına ertelendiğini bildirdi.

Lebat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Askeri Geçiş Konseyi, daha fazla istişare yapılabilmesi için Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakının toplantının ertelenmesi talebini kabul etti." ifadesini kullandı.

ÖDBG'ye yakın bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce, anlaşma metnini hazırlayan teknik komite tarafından kendilerine siyasi ve anayasal iki belge sunulduğunu ancak belgelerde bazı sorunlu noktaların yer aldığını aktarmış, asker ile ÖDBG arasındaki toplantının ittifakın bileşenleri arasında daha fazla istişare yapılması amacıyla belirsiz bir tarihe ertelendiğini kaydetmişti.



Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Askeri Geçiş Konseyinden yapılan açıklamada ise muhalefetle nihai anlaşmaya dair detayların görüşüleceği bu akşamki toplantının ertelenmediği belirtilerek, muhalif kaynaklara dayandırılan açıklamalar yalanlanmıştı.

Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet, 5 Temmuz'da geçiş sürecinde "dönüşümlü başkanlık" konusunda uzlaşmıştı.

ÖDBG Sözcüsü Medeni Abbas, ülkeyi seçimlere hazırlayacak geçiş döneminin iki aşamadan oluşacağını, ilk aşamanın ülkeye askerin başkanlık edeceği 21 aylık süreç olduğunu, akabindeki 18 ayda da muhalefetin iktidarda olacağını belirtmişti.

- Anlaşmanın içeriği

Afrika Birliği himayesinde 3 Temmuz'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar ülkenin dönüşümlü olarak yönetilmesi yönünde karar aldı.



Buna göre, devlet başkanlığı konseyi, 5 sivil, 5 asker ve ismi üzerinde uzlaşılan sivil bir üyeden oluşacak. Konsey 3 yıl 3 ay süreyle ülkeyi yönetecek.



Taraflar, devrim sürecinde insanların ölümüne neden olan olayların araştırılması için komisyon kurulması konusunda da anlaşmaya vardı.



ÖDBG'nin mayıs ayında askeri konseye sunduğu, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşleri içeren kapsamlı anayasal belgeye göre başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.







