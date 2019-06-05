0553 313 94 23

Sudan’da sürgünden dönen SPLM-N liderlerinden Arman gözaltına alındı

05 Haziran 2019 Çarşamba 19:13
Sudan’da sürgünden dönen SPLM-N liderlerinden Arman gözaltına alındı

HARTUM (AA) - Sudan'da Ömer el-Beşir'in askeri darbeyle devrilmesinin ardından sürgünden dönen Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) liderlerinden muhalif Yasir Arman gözaltına alındı.

AA muhabirinin SPLM-N kaynaklarından aldığı bilgiye göre, hareketin lideri Malik Akar'ın yardımcısı Arman, bugün öğlen saatlerinde başkent Hartum'daki evinde güvenlik güçlerince gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

Hareketin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Arman'ın güvenlik güçleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Muhalif siyasetçi Arman, 2010 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koymuş, ardından çekilmişti. Beşir'in en büyük muhaliflerinden Arman, devrik lider Beşir karşıtı isyan hareketlerine katıldığı gerekçesiyle 2014'te aldığı idam cezasına rağmen 8 yıllık sürgünün ardından geçen ayın sonlarında ülkesine dönmüştü. Arman, Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile müzakereler yürüten muhalif gruplarla temas halindeydi.

Sudan'ın Mavi Nil ile Kurdufan eyaletlerinde orduyla SPLM-N arasında çatışmalar yaşanıyordu. SPLM-N, Arman'ın ülkeye dönüşünden kısa süre önce savaşı sona erdirmek ve AGK ile müzakereler yürütmek üzere Hartum'a bir heyet göndermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 19:13
  1. hartum
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şevval orucunun hükmü nedir? Şevval orucu farz veya vacip midir?
    1. Şevval orucunun hükmü nedir? Şevval..
    2. Otobüsün çarptığı adam hayatını..
    3. Fransa Açık'a yağmur engeli
    4. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    5. PSG’de Buffon dönemi sona erdi
    6. Gençler arasında bıçaklı kavga: 9..
    7. Beton bariyere çarpan otomobilin..
    8. Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval..
    9. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri..
    10. Asansörde mahsur kalanları itfaiye..
    11. Bakan Varank'tan Beyaz Masa Çağrı..
    12. Ardahan’da yangın
    13. Kırmızı listede! Hatay'da görüntülendi
    14. Sudan’da sürgünden dönen SPLM-N..
    15. Çeşme’de bayramlaşma geleneği yaşatıldı
    16. Çaykur Rizespor, İsmail Kartal ile..
    17. SP İl Başkanlığı’nda bayramlaşma
    18. 25 çocuğu ‘Alaaddin’in Sihirli..
    19. Beverly Hills, ABD’de tütün satışını..
    20. Belediye Başkanı Tekin, yaşlıların..
    21. Bayramlaşmadan dönen aile ölümden..
    22. Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    23. Ramazan Bayramı Ayvalık’ta doluluk..
    24. Otomobilin motoruna sıkışan kediyi..
    25. Sinop’a bayramda ziyaretçi akını
    26. Yaralı halde bulunan karaca tedavi..
    27. Amasya’da trafik kazası: 2 yaralı
    28. Buğday ve arpa tarlaları küle döndü
    29. Samsun’da 2 yıllık evli genç kadın..
    30. Türk Kızılay'ından dev yardım! 14,7..
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor