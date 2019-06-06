0553 313 94 23

Sudan'da sivillerin katledilmesi İstanbul'da protesto edildi

06 Haziran 2019 Perşembe 15:46
Sudan'da sivillerin katledilmesi İstanbul'da protesto edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de yaşayan Sudanlılar, ülkelerinde güvenlik güçlerince sivillerin katledilmesini protesto etti.

Ellerindeki Türk ve Sudan bayraklarıyla Saraçhane Parkı’nda toplanan Sudanlılar, Türkçe ve Arapça "Barış, adalet, özgürlük" şeklinde slogan atıp ülkelerindeki olaylarda hayatını kaybedenler için dua okudu.

Burada grup adına Türkçe ve Arapça olarak okunan basın açıklamasında, Sudan halkının mücadelesinin tüm dünyaya anlatılması için toplanıldığı belirtildi.

Sudanlıların en kısa zamanda ülkenin başına sivil bir hükümetin geçmesini talep ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetimin sivillere geçmesi için halkın temsilcileriyle imzalanan anlaşmayı iptal eden 'Geçici Askeri Konsey' kararını reddediyoruz. Yaşanan insan hakları ihlallerini yapanların yargılanması için bağımsız soruşturma konseyi oluşturulmasını talep ediyoruz. Geçici Askeri Konsey'in yönetimi derhal, kayıtsız, şartsız halkı temsil eden Özgürlük ve Değişim Güçleri’ne bırakmasını istiyoruz. Herhangi bir dış ülkenin Sudan'ın iç işlerine halkın iradesi aksine müdahalelerini kesinlikle kabul etmiyoruz."

Gruptakiler, açıklamanın ardından protestoyu sonlandırdı.

- Sudan'daki olaylar

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, Sudan Doktorlar Komitesi'ne göre en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:46
  1. Sudan’daki sivillerin katledilmesi
  2. Sudan'daki olaylar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saman yüklü kamyon yürekleri ağza getirdi
    1. Saman yüklü kamyon yürekleri ağza..
    2. Şarampole devrilen araçta 9 kişi..
    3. İstanbul'da bayram yoğunluğu
    4. Yunanistan Başbakanı Çipras'tan kriz..
    5. Sudan'da sivillerin katledilmesi..
    6. Besni’de arpa tarlası yandı
    7. Afrika Birliği Sudan'ın üyeliğini..
    8. Tahmazoğlu dünya çevre gününü kutladı
    9. Tahmazoğlu, Filistin’i ziyaret etti
    10. Çanakkale’de tatil dönüşü yoğunluğu
    11. Doğan ve Çakmak'ın AİHM başvurusu
    12. Enginyurt: "Ekrem İmamoğlu bir..
    13. Bayram ve sonrasındaki şeker..
    14. İzmit’te hafif ticari araç yandı
    15. Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
    16. Şanlıurfa'da biçerdövere sıkışan kişi..
    17. Küba ABD’nin yaptırımlarına rağmen..
    18. Diyarbakırspor’a prim verildi
    19. Tatilciler dönüş yolunda
    20. Mudanya’ya ziyaretçi akını
    21. Avrupalı akademisyenlerden AB'ye..
    22. İzmir lise taban puanları 2019 İzmir..
    23. Bayramlaşmaya giderken faciadan..
    24. Fiorentina'nın yeni sahibi Commisso
    25. Gözde turizm merkezi Bodrum'da bayram..
    26. Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal..
    27. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe..
    28. Silopi’de Ramazan Bayramı Kutlamaları
    29. Hakkari şehidinin naaşı baba ocağında
    30. Zonguldak'ta sahillerde bayram tatili..
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular