Sudan'da sivillerin katledilmesi İstanbul'da protesto edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de yaşayan Sudanlılar, ülkelerinde güvenlik güçlerince sivillerin katledilmesini protesto etti.

Ellerindeki Türk ve Sudan bayraklarıyla Saraçhane Parkı’nda toplanan Sudanlılar, Türkçe ve Arapça "Barış, adalet, özgürlük" şeklinde slogan atıp ülkelerindeki olaylarda hayatını kaybedenler için dua okudu.

Burada grup adına Türkçe ve Arapça olarak okunan basın açıklamasında, Sudan halkının mücadelesinin tüm dünyaya anlatılması için toplanıldığı belirtildi.

Sudanlıların en kısa zamanda ülkenin başına sivil bir hükümetin geçmesini talep ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetimin sivillere geçmesi için halkın temsilcileriyle imzalanan anlaşmayı iptal eden 'Geçici Askeri Konsey' kararını reddediyoruz. Yaşanan insan hakları ihlallerini yapanların yargılanması için bağımsız soruşturma konseyi oluşturulmasını talep ediyoruz. Geçici Askeri Konsey'in yönetimi derhal, kayıtsız, şartsız halkı temsil eden Özgürlük ve Değişim Güçleri’ne bırakmasını istiyoruz. Herhangi bir dış ülkenin Sudan'ın iç işlerine halkın iradesi aksine müdahalelerini kesinlikle kabul etmiyoruz."

Gruptakiler, açıklamanın ardından protestoyu sonlandırdı.

- Sudan'daki olaylar

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, Sudan Doktorlar Komitesi'ne göre en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.



