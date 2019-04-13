Sudan’da sivil yönetim için baskı protestoları sürüyor

Sudan’ı 30 yıldır yöneten devlet başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinin hemen ardından Sudan’ın geçici yönetiminin başkanı olan Savunma Bakanı Awad Ibn Auf’un istifasının ardından Protestocular sivil idare için baskı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Protestocular Cumartesi günü Savunma Bakanlığının önünde toplanarak acilen siyasi değişiklik isteyen gösteriler yaptı.

Sudan’ın geçiş dönemi başkanı olan Savunma Bakanı Awad Ibn Aufmakamında yalnızca bir gün kaldıktan sonra Protestocuların acil siyasi değişiklik istemesi üzerine dün geç saatlerde görevinden istifa etmişti.

Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinin ardından geçiş dönemi yönetiminin başkanının da istifa etmesi Hartum sokaklarında büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce protestocu ellerindeki bayrakları dalgalandırarak mobil telefonları geceyi aydınlattı. Sürücüler kornalarını çaldı. Göstericiler ve halk Ömer El Beşir’in ardından Ibn Auf’un da istifasına gönderme yaparak “İkincisi de düştü” sloganları attı. Gösterileri düzenleyen Sudan Meslek Odaları Kuruluşu Pazar gün için daha fazla gösteri çağrısında bulundu.

İstifasını açıklayan Sudan Televizyonu Sudan Güvenlik ve İstihbarat Başkanı yayınladığı mesajda:

“Bugün devrim zaferini tamamlamak için yürüyüşe devam edeceğiz. Biz devrimimizin devam ettiğini savunuyoruz ve bunu başarana kadar bu yoldan geri dönmeyeceğiz ve sapmayacağız açıklamasında bulundu. Bizimi haklı isteğimiz iktidarın sivil yönetime devredilmesidir” dedi.

Sudan’ın Askeri Konseyi’nin yeni başkanı Korgeneral Abdulfettah El-Burhan Abdurrahman’ın göstericilere konuşacağını inanılan bir komutan olduğuna inanıldığı kaydedildi.