Sudan'da Sisi karşıtı eylemler sürüyor

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'daki Mısır Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce gösterici, ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi protesto etti.

Umdurman kentinden araçlarla ve yaya olarak Üniversite Caddesi'ndeki Mısır'ın Hartum Büyükelçiliği önüne gelen kalabalık grup, Sudan'ın iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Sisi'ye tepki gösterdi.

İki ülke sınırı ve ihtilaflı bölgelere işaret ederek, "Sisi burası Sudan, senin sınırın Asvan", "Halayib ve Şelatin Sudan'ındır" şeklinde sloganlar atan eylemciler, "Dış müdahaleye hayır" ve "Sisi sen işine bak, Sudan'a karışma. Sisi, biz İhvan değiliz" yazılı pankartlar taşıdı.



Göstericiler daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki Mısır'ın Hartum Başkonsolosluğu önünde de Sisi ve Mısır yönetimini protesto etti.

Umdurman'dan gelen Sisi karşıtı yüzlerce Sudanlının yürüyüşü, gösterilerin odağındaki ordunun ana karargahı önünde sona erdi.

Sudanlılar, perşembe günü de Mısır'ın Hartum Büyükelçiliği önünde benzer bir eylem gerçekleştirmişti.

Bugün 22'nci gününe giren ordu karargahı önündeki rejim karşıtı gösterilerde eylemciler, zaman zaman Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır aleyhindeki açıklamaların yer aldığı pankartlar ve söylemlerle bu ülkelerin yardımını istemediklerini belirtiyor.



Mısır'da önceki gün düzenlenen Afrika Birliği İstişare Zirvesi'nde sivil yönetime geçiş için Sudan Askeri Geçiş Konseyi'ne daha önce tanınan 15 günlük süre 3 aya çıkarılmıştı.



- Sivil yönetime geçilmezse Afrika Birliği üyeliği askıya alınacak



Belirlenen sürede sivil yönetime geçilmezse Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği dondurulacak.



Nijerya'nın Afrika Birliği Daimi Temsilcisi Bankole Adeoye, 15 Nisan'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren 15 gün içinde yönetimin sivil bir hükümete devredilmesini talep ediyoruz. Bu yapılmazsa Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği otomatik olarak askıya alınacak." ifadelerini kullanmıştı.



Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi, zirveye katılan liderlerin, daha önce açıklanan 15 günlük süreyi yetersiz bulduğunu belirterek, hükümetin kurulması ve geçiş döneminin sivil özelliklerinin ortaya çıkması için sürenin 3 aya uzatılması üzerinde görüş birliğine varıldığını açıklamıştı.

Eski Başbakan ve Sudan Milli Ümmet Partisi Lideri Sadık el-Mehdi, ülkedeki mevcut durum ve geçiş süreciyle ilgili başkent Hartum'un Umdurman kentindeki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Afrika Birliğinin kararına işaret ederek, "Bu Afrika Birliğinin tavsiyesidir. Sudanlıların öngörülen süreye ihtiyacı yoktur. Dilersek bir hafta içinde gerekeni yaparız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Zirveye, Çad, Cibuti, Ruanda, Kongo, Somali ve Güney Afrika liderleri ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanının yanı sıra Etiyopya, Güney Sudan, Uganda, Kenya, Nijerya'dan temsilciler katılmıştı.

Mısır yönetiminden birkaç kez yapılan açıklamada, Sudan halkının tercihine destek verildiği, Hartum'un krizden çıkmasına yardımcı olmak için uluslararası çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedilmişti.



Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.