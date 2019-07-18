0553 313 94 23

Sudan'da rejim karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenler anıldı

Muhalif Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonunun çağrısıyla başkentteki Yeşil Meydan'da toplanan yüzlerce Sudanlı, aralık ayından bu yana düzenlenen rejim karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenleri andı, sorumluların cezalandırılmasını istedi

18 Temmuz 2019 Perşembe 22:41
Sudan'da rejim karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenler anıldı

HARTUM (AA) - Sudanlılar, başkent Hartum’daki Yeşil Meydan’da, aralık ayından bu yana düzenlenen rejim karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenleri anma etkinliğinde bir araya geldi.

Başkent Hartum’un çeşitli noktalarından gelen yüzlerce protestocu Yeşil Meydan’da toplandı.

Sivil yönetim talebinde bulunan eylemciler, olaylarda yaşamını yitirenler için adalet istedi. Sudan lideri Ömer el-Beşir’in askeri darbeyle devrildiği 11 Nisan’dan bu yana meydan ve çevresinde konuşlanan orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetlerinin bölgeden ayrıldığı görüldü.

Muhalif gösterilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) koalisyonundan yapılan açıklamada, askerin meydana çıkan bölgedeki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı öne sürüldü.

Açıklamada, "Tüm devrimcileri Özgürlük Meydanı’na (Yeşil Meydan) yürümeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

ÖDBG, dün, aralık ayından bu yana düzenlenen rejim karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenleri anmak için Yeşil Meydan’da toplanma çağrısı yapmıştı.

Muhalefetin çatı oluşumu, geçen cumartesi "önce adalet" sloganıyla başlattığı eylemlerle "3 Haziran olayları" başta olmak üzere aralık ayından bu yana protesto eylemlerinde hayatını kaybedenler için adalet talebiyle ülke genelinde anma yürüyüşleri ve protesto gösterileri başlatmıştı.

Sudan lideri Ömer el-Beşir’in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan’da devrilmesinin ardından yaşanan siyasi kriz ortamında, 3 Haziran sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericiler, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

Askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyon arasında bazı ihtilaf noktalarının varlığına rağmen dün sabah imzalanan "siyasi bildirinin" gerginliği azaltması bekleniyor.

Sudan’da yönetimi elinde tutan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, 39 aylık geçici ortak yönetimde anlaşmıştı.

Dün imzalanan, 22 maddelik siyasi anlaşma, asker ve sivillerden oluşan karma konsey kurularak tarafların iktidar paylaşımını ve seçimlere kadar devlet başkanlığını dönüşümlü olarak yürütmelerini öngörüyor.

Anlaşma, Sudan'da aylardır süren siyasi krizi aşma ve demokrasiye geçiş sürecinin başlaması yolunda önemli bir adım oluşturuyor ancak önde gelen bazı muhalif gruplar ve silahlı hareketler, devrimcilerin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle anlaşmayı reddediyor.

Geçiş dönemindeki yönetim yapısı, iktidar paylaşımı ve tarafların yükümlülükleriyle ilgili maddeleri kapsayan ön anlaşma niteliğindeki "siyasi belge" imzalansa da krizi tamamen sona erdirecek "anayasal bildirinin" yarına kadar imzalanması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 22:41
  1. muhalif protestolar
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'da trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Diyarbakır'da trafik kazaları: 1 ölü,..
    2. Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    3. 3. Berkay Akbaş Sokak Basketbol..
    4. Tadilat yaparken elektrik akımına..
    5. "Galatasaray'da bir efsane olmak..
    6. AFAD ekipleri selde 40 vatandaşı..
    7. Ekipler zor koşullarda hastaya..
    8. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz..
    9. Trump duyurdu: İHA'yı düşürdük
    10. "Adımı bu tarihe yazdırmak için geldim"
    11. Sudan'da rejim karşıtı eylemlerde..
    12. Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı..
    13. Galatasaray günü çift antrenmanla..
    14. Ertuğrul Günay: Yeni yılla birlikte...
    15. Trump tarafından hedef gösterilen..
    16. Seri ve Okan Kocuk, sağlık..
    17. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz..
    18. Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları..
    19. Sela nedir, neden okunur? Selanın..
    20. Trabzonsporlu Obi Mikel açıkladı:..
    21. Radamel Falcao kimdir? Galatasaray..
    22. Fenerbahçeli futbolcular yeni sezon..
    23. Suriye sınırına tank takviyesi
    24. Dışişleri’nden Afganistan’daki terör..
    25. Derrick Williamskimdir? | Fenerbahçe..
    26. Fenerbahçe’de yeni sezon formaları..
    27. Futbol: TFF 1. Lig
    28. İtalya'da koalisyon ortakları..
    29. Su-35 hava uçağı nedir? Su-35 Teknik..
    30. Can pazarının yaşandığı feribottaki..
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’
    Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!