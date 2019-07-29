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Sudan’da protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti

Sudan’ın başkenti Hartum’da 3 Haziran gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesinde 127 kişinin öldürülmesine dair soruşturma tamamlandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:48
Sudan’da protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti

Sudan’ın başkenti Hartum’da 3 Haziran gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesinde 127 kişinin öldürülmesine dair soruşturma tamamlandı. Sonuçtan tatmin olmayan muhaliflerin El Ubeyd kentinde bugün düzenlediği protestolarda 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda gösterici de yaralandı.


Sudan’ın El Ubeyde kentinde bugün başlayan protestolara keskin nişancı saldırısı damga vurdu. Olayda vurulan 4’ü öğrenci 5 gösterici hayatını kaybederken, muhalif Doktorlar Komitesi yetkilileri çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "5 şehidimiz, El Ubeyd’de düzenlenen barışçıl gösteri sırasında keskin nişancının kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybetti" denildi.



“Şehitlerin kanı bir yere gitmedi. Eşarp olarak taşıyoruz”


Yollara barikat kuran ve lastik yakan göstericilerin “Şehitlerin kanı bir yere gitmedi. Eşarp olarak taşıyoruz” sloganları atması üzerine polis müdahalede bulundu. Polisin biber gazı ve sersemletici el bombaları kullandığı müdahalede, önceki olayların aksine Acil Destek Güçleri ortalıkta görünmedi.


Doktorlar Komitesi, bugün düzenlenen protestonun, başkent Hartum’da 127 göstericinin ölümüyle sonuçlanan 3 Haziran olayları ile bağlantılı olduğunu bildirdi. Acil Destek Güçleri olarak adlandırılan Sudanlı milis kuvvetler, 3 Haziran’da başkentte oturma eylemi yapan demokrasi yanlısı göstericilere müdahale sırasında ateş açmıştı.



8 subay “insanlık suçu” ile yargılandı


3 Haziran olayları ile ilgili soruşturmadan sorumlu Fatih el Rahman Said, Cumartesi günü 8 subayın "insanlık suçu işlemekle" yargılandığını açıklamıştı. Ölü sayısını 127 olarak belirten Doktorlar Komitesinin aksine Fatih el Rahman Said, yürütülen inceleme sonucunda 3 Haziran olaylarında sadece 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 3-10 Haziran tarihleri arasında yaşanan toplam ölüm sayısının ise 87 olduğunu söylemişti.



Muhalifler ve generaller arasındaki görüşmeler devam edecek


Hartum’daki oturma eylemi sırasında uygulanan şiddet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kınanırken, protesto liderleri ile ordu arasındaki görüşmelerde sorun yaşanmasına yol açtı.


Protestonun liderleri ve iktidardaki generaller, yarın başkent Hartum’da görüşmelere devam edecek. Taraflar, iktidarın yönetimdeki askeri konseyden yeni bir sivil yönetime devri ile ilgili hala devam etmekte olan sorunları çözmek için görüşecek.


İktidardaki generaller ve protesto liderleri, 17 Temmuz’da ülkede genel bir sivil yönetim inşa etmesi amacıyla yeni bir ortak sivil-askeri yönetim organı kurmaya karar vermişti. Bu, uzun yıllardır ülkenin başındaki Ömer El Beşir’in, Nisan ayında askeri darbeyle görevinden alınmasına neden olan ülke çapındaki protesto hareketinin ana talebiydi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:48
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