Sudan’da, protestoculara şiddet uygulayan askerler gözaltında

Sudan’daki Askeri Geçiş Konseyi, başkent Hartum’da ordu karargahı önünde haftalarca süren protestoyu bastırmak için protestoculara şiddet uygulayan ordu üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sudan’daki Askeri Geçiş Konseyi (TMC), ordu karargahı önündeki protestoculara yönelik kanlı müdahaleye ilişkin soruşturma başlattı. TMC’den yapılan resmi açıklamada, “Ortak bir araştırma komisyonu kuruldu. Suçlar üzerinde çalışmaya başlandı. Zanlı olarak kabul edilen askeri üyelerin suçluluğunun ön kanıtlarına ulaşıldı. Gözaltına alındılar ve yakında yargı makamlarının karşısına çıkacaklar" ifadeleri kullanıldı. Konsey ayrıca soruşturmanın kesin sonuçlarının 72 saat içinde açıklanacağını da duyurdu.

Sudan’da darbenin ardından ülkeyi yöneten Askeri Geçiş Konseyi güçleri, geçtiğimiz hafta sivil hükümet kurulması için oturma eylemi gerçekleştiren eylemcilere müdahale etmişti. Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, protestolarda 115 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Sudan Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, ölenlerinin sayısının 115 değil 61 olduğunu belirtmişti.

Sudan’da Aralık 2018’de hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından gösteriler patlak vermişti. Protestoların ardından 11 Nisan’da ordu, ülke yönetimine el koymuş ve Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Sonrasında protestocuların sivil yönetime geçiş için eylemleri devam etmiş bu konuda askeri yetkililer ile müzakere başlatılmıştı. Ardından muhalefet grupları müzakereleri durdurarak, süresiz sivil itaatsizlik ve grev çağrısı yapmıştı.