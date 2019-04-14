Sudan’da protestocular Askeri Geçiş Konseyi’ne taleplerini iletti

Sudan’da protestocular, Askeri Geçiş Konseyi’ne sivil geçiş yönetimini de içeren taleplerini sundu.

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in askeri darbe ile devrilmesinin ardından Askeri Geçiş Konseyi tarafından atanan geçici yönetimin Başkanı Savunma Bakanı Avad bin Avf’ın istifasından sonra protestocular sivil bir geçiş yönetimi için baskılarını sürdürüyor. Sudanlı protestocular, askeri yönetim oluşmaması için Ordu Karargahı’nın hemen dışında kamp kurdu. Göstericilerden 10 kişilik bir delegasyon, taleplerini iletmek üzere Askeri Geçiş Konseyi ile görüştü.

Protestoları düzenleyen grup lideri Omar al-Degier, Sudan halkının Geçiş Konseyi’nden Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi’ni yeniden yapılandırmasını, sivillerin Konseye kabul edilmesini ve tamamen sivil bir idare oluşturulmasını talep ettiklerini belirtti. Protestocular, Askeri Geçiş Konseyi taleplerini karşılayana kadar oturma eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Savunma Bakanı Avad bin Avf’ın istifasından sonra Askeri Geçiş Konseyi başkanlığını devralan Abdül Fettah Burhan, Cumartesi günü sokağa çıkma yasağını kaldırmıştı. Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan, bir sonraki seçimlere kadar ülkeyi Sudan ordusunun yöneteceğini ifade etmişti. Burhan, protestolarda gözaltına alınanları serbest bırakmış ve Sudanlıları görüşmeye davet etmişti.

30 yıldır ülkeyi yöneten Ömer el-Beşir’e karşı 2018 Aralık ayında başlayan protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.