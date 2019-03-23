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Sudan'da patlama: 8 çocuk hayatını kaybetti

Sudan'ın başkenti Hartum'da meydana gelen patlamada 8 çocuk hayatını kaybetti.

23 Mart 2019 Cumartesi 23:24
Sudan'da patlama: 8 çocuk hayatını kaybetti

 Sudan'ın başkenti Hartum'da meydana gelen patlamada 8 çocuk hayatını kaybetti.

Sudan Polis Sözcüsü Haşim Abdurrahim, hükümete yakın Eş-Şuruk kanalına yaptığı açıklamada, Umdurman kentinin kuzeyindeki El Fetih 1 bölgesinde, henüz tanımlanamayan bir cismin patlaması sonucu 8 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Abdurrahim, polis ve adli tıp ekiplerinin incelemesinin sürdüğünü belirtti.

AA muhabirine konuşan bir güvenlik yetkilisi, ölen çocuklarının yaşlarının 9-12 arasında olduğu bilgisini verdi.

Yetkili, çocuklardan birinin askeri bölge yakınlarında bulduğu bir cismi evine götürdüğünü, oynarken cismin patlaması sonucu ilk anda 7 çocuğun birkaç saat sonra da bir çoçuğun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

 

 

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 23:24
  1. patlama
  2. Sudan
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