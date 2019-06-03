0553 313 94 23

Sudan'da ordunun göstericilere müdahalesi sürüyor

- Sudan askerleri, yönetimin sivil idareye bırakılması için Nahud kentinde haftalardır devam eden eylemlere de müdahale ederek, meydandaki çadırları söktü

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:38
Sudan'da ordunun göstericilere müdahalesi sürüyor

HARTUM (AA) - Sudan ordu birlikleri, yönetimin sivil idareye bırakılması için ülkenin güneyindeki Batı Kordofan vilayetine bağlı En-Nahud kentinde haftalardır devam eden eylemlere de müdahale etti.

Muhalif Sudan Halk Kongresi Partisi'nden yapılan açıklamada, Nahud kentindeki gösterilere müdahale edildiği ve meydandaki çadırların söküldüğü belirtildi.

Parti, Sudan ordusu ve hızlı destek kuvvetlerinin gösteri meydanında konuşlandığını bildirdi.

Nahud kentinde Askeri Konseyin yönetimi sivillere devretmesi için 20 Nisan'dan bu yana gösteri düzenleniyordu.

- Sudanlılardan ordunun gösterile müdahalesine tepki

Öte yandan Sudan'da ordu güçlerinin sabah saatlerinde başkent Hartum'daki gösterilere müdahalesinin ardından ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda Sudanlı sokağa çıkmaya başladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkentin batısındaki Ummu Derman kentinin çeşitli mahallelerinde çok sayıda Sudanlı sokağa döküldü. Kentin ana caddelerine barikatlar kuran göstericiler lastik yaktı.

Başkente bağlı Kuzey Hartum kentinin bazı bölgelerinde de ordunun müdahalesini protesto için gösteriler düzenlenmeye başladı.

Sudan Halk Kongresi Partisi ayrıca ülkenin kuzeyindeki Atbara kentinde de halkın sokaklara çıktığını açıkladı.

Aralık ayından bu yana gösterilere tanık olan Atbara kenti sakinleri, Sudan ordusunun Hartum'daki ordu karargahı önündeki müdahalesini protesto etti, bazı yolları trafiğe kapattı.

- Ordunun gösterilere müdahalesi

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseyin görevini bırakması ve halka barışçıl gösteriler düzenlemesi çağrısında bulundu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:38
  1. hartum
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İkiyüzlü laikçiler
    1. İkiyüzlü laikçiler
    2. Almanya'dan Sudan açıklaması
    3. Antalya’da bayramda zirvede kar,..
    4. Amasya'da inşaat alanındaki çukura..
    5. 'Erdoğan’ı devirmek için Amerikancı..
    6. Canpolat’tan Ramazan Bayramı mesajı
    7. YTB’den dünyanın dört bir yanında..
    8. Samsun ekonomisi her zaman kazanmalı!
    9. "İran için kriter ekonomik savaşın..
    10. Bu adamın normal golü yok! İbrahimovic..
    11. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    12. Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü
    13. Amasya lise taban puanları 2019 Amasya..
    14. Bayramda PTT açık mı?
    15. Bakan Soylu açıkladı! Yarı yarıya düştü
    16. Canpolat park bahçe personelleri ile..
    17. Canpolat mahalle temsilcileriyle iftar..
    18. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    19. Bakanlık bayramda hastanede tedavi..
    20. Fırsatçılara meydan vermeyin! Turizm..
    21. Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem..
    22. Derin Tarih dergisinden Mısıroğlu’na..
    23. Van’da bayram hareketliliği
    24. Zonguldak’ta alacak-verecek kavgası: 1..
    25. Milletvekilleri Kale ilçesinde iftar..
    26. 'SP'li kardeşim!..RP ve Fazilet'i..
    27. Sudan'da gösterilere müdahalede ölü..
    28. İstanbul 14 Ağustos'u bekliyor! 100..
    29. Bu bayramda da şehitler unutulmadı!
    30. Nerede oy kullanacağım? (YSK seçmen..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular