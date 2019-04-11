Sudan’da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı... Devlet televizyonu, ordunun kısa süre içinde önemli açıklama yapacağını bildirdi Sudan’da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı.

Sudan’da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı... Devlet televizyonu, ordunun kısa süre içinde önemli açıklama yapacağını bildirdi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.