Sudan’da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı... Devlet televizyonu, ordunun kısa süre içinde önemli açıklama yapacağını bildirdi
Sudan’da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı.
11 Nisan 2019 Perşembe 08:08
Sudan’da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı... Devlet televizyonu, ordunun kısa süre içinde önemli açıklama yapacağını bildirdi
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