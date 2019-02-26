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Sudan'da OHAL savcılıkları kurulacak

Başsavcı Ömer Ahmed Muhammed, 18 eyalette olağanüstü hal savcılıklarının kurulacağını açıkladı

26 Şubat 2019 Salı 19:47
Sudan'da OHAL savcılıkları kurulacak

HARTUM (AA) - Sudan Başsavcısı Ömer Ahmed Muhammed, başkent dahil tüm eyaletlerde olağanüstü hal savcılıklarının kurulacağını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Başsavcı Muhammed'in, 18 eyalette olağanüstü hal savcılıklarının kurulacağını duyurduğu kaydedildi.

OHAL savcılıklarının yetki ve niteliklerinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, buna ilişkin detay verilmedi.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, OHAL kararının ardından dün 4 kararname daha çıkarmıştı.

Buna göre, izinsiz gösteri, yürüyüş ve sempozyum düzenlenemeyecek. Güvenlik güçleri, gerekli hallerde istedikleri bina ve şahısları arayabilecek ve yargılama tamamlanana kadar yasa dışı olduğu tespit edilen para ve eşyalara el koyabilecek.

OHAL kapsamındaki bir suça karıştığından şüphelenilen kişiler tutuklanabilecek. Devletin saygınlığı ve egemenliğini, sembollerini, organlarını veya temsilcilerini herhangi bir şekilde hafife almak ve yetkili makamlarca verilen emirlere uymamak suç sayılacak.

Devlet ve halkın aleyhinde, anayasal düzeni bozucu haberlerin hazırlanmasına ve yayımlanmasına izin verilmeyecek.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütü'ne göre ise 51 kişi yaşamını yitirdi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 19:47
  1. Başsavcılık
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