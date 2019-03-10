0553 313 94 23

Sudan'da OHAL Mahkemesinden Mehdi'nin kızına hapis

10 Mart 2019 Pazar 20:35
Sudan'da OHAL Mahkemesinden Mehdi'nin kızına hapis

HARTUM (AA) - Sudan'da Olağanüstü Hal (OHAL) Mahkemesi, muhalif Milli Ümmet Partisi (MÜP) Genel Başkan Yardımcısı Meryem Sadık el-Mehdi'yi, gösterilere katıldığı gerekçesiyle hapis ve para cezasına çarptırdı.

Başkent Hartum'daki mahkeme önünde açıklama yapan avukat Nun Keşkuş, MÜP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi'nin bir hafta hapis ve yaklaşık 43 dolar para cezasına çarptırıldığını, karara itiraz edildiğini söyledi.

Eski Başbakan ve MÜP lideri Sadık el-Mehdi'nin kızı Meryem el-Mehdi, başkent Hartum'un Umdurman kentindeki MÜP binası önünde gözaltına alınmıştı.

Güvenlik güçleri, kentteki meclis binasına yürümek isteyen yüzlerce göstericiyi de göz yaşartıcı gazla dağıtmıştı.

OHAL Mahkemesi dün de 9 kadın göstericiye bir ay hapis ve kırbaç cezası vermişti.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 8 Mart Kadınlar Günü'nde ise rejim karşıtı protesto gösterilerinde tutuklanan tüm kadınların serbest bırakılmasını emretmişti.

Cumhurbaşkanı Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümetiyle 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini açıklamıştı.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnameler ile de izinsiz gösteri, yürüyüş, grevler yasaklanmış, güvenlik güçlerine, gerekli hallerde istedikleri bina ve şahısları arama, yargılama tamamlanana dek yasa dışı olduğu tespit edilen para, yer ve eşyalara el koyma yetkisi tanınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 20:35
  1. Meryem el-Mehdi
  2. Milli Ümmet Partisi
  3. OHAL mahkemesi
  4. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da "internete özgürlük" eylemi
    1. Rusya'da "internete özgürlük" eylemi
    2. Bakan Kasapoğlu'ndan Zeytinburnu..
    3. İran'da sahte içkiden 5 kişi öldü
    4. Papatya çayı diş ağrısına da iyi geliyor
    5. Buz hokeyinde şampiyon Zeytinburnu..
    6. Zeybekci: “1 Nisan’da o zeybek Konak..
    7. Numan Kurtulmuş Sancaktepe’de..
    8. Bakan Varank: "Karşımızda öyle bir şer..
    9. Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı
    10. Taksim’de izinsiz gösteriye biber..
    11. Emniyet Müdürü Uzunkaya Yüksekova’yı..
    12. Maçta Beşiktaşlı futbolcular birbirine..
    13. Gine Bissau'da genel seçimler
    14. Sudan'da OHAL Mahkemesinden Mehdi'nin..
    15. Mansur Yavaş, Pursaklar'da..
    16. TİKA'dan Gürcistan'da bağımlılıkla..
    17. Küçük kızın Başkan Erdoğan sevgisi!..
    18. Bursa'da 7 asırlık tescilli 2 servi..
    19. Hamas'tan yeni Filistin hükümetinin..
    20. Alzheimer hastası kadın 2’nci kattan..
    21. Ali Adnan, Vancouver Whitecaps'te
    22. Mart’ta deniz keyfi
    23. İmamoğlu: “İstanbul bu ülkenin motoru..
    24. Antalya’da Sebahat Özaltın Ladies Golf..
    25. Sergen Yalçın: İki penaltı kaçıran..
    26. Maçın ardından
    27. Isparta’daki solucan gübresi üretim..
    28. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,..
    29. Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır
    30. AK Partili Özhaseki: "250 projeye de..
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru