0553 313 94 23

Sudan'da OHAL kapsamında suçlu bulunanlar 10 yıla kadar cezalandırılabilecek

26 Şubat 2019 Salı 22:37
Sudan'da OHAL kapsamında suçlu bulunanlar 10 yıla kadar cezalandırılabilecek

HARTUM (AA ) - Sudan’da olağanüstü hal (OHAL) kapsamında suça karıştığı tespit edilenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yayımladığı kararnameye göre, OHAL kararı sonrası suçlu bulunanlar 10 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılacak.

Kararnameyle memurların devleti bağlayacak herhangi bir sözleşmeye imza atmaları, yetki ve nüfuzlarını kendileri ya da yakınlarının menfaatine kullanmaları da yasaklandı.

Kararnamede ayrıca, bankalardan yasalara aykırı finansman sağlanmasına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

-Gösteriler OHAL'in 4'üncü gününde sürüyor

Cumhurbaşkanlığının "izinsiz gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek" kararnamesine rağmen başkentin çeşitli noktalarında hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

Gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları'nın (SPA) Facebook hesabında, farklı bölgelerde düzenlenen gösterilerle ilgili fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Beşir, cuma günü, ulusal uzlaşı hükümetinin ve 18 eyaletteki yerel hükümetlerin feshedildiğini, ülkede bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de eyaletlerin başına ordudan isimler atanmış, savunma, dışişleri ve adalet de dahil 6 bakanlık dışında tüm kabine yenilenmiş, bazı bakan yardımcılıkları ve genel sekreterlik makamlarına da yeni isimler getirilmişti.

Savunma Bakanı Avad bin Avf yerini korurken ayrıca Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığına getirilmiş, Başbakan Mutez Musa'nın yerine 2015’ten bu yana Cezira eyaleti valiliği yapan Muhammed Tahir İla atanmıştı.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, dün ayrıca 4 kararname daha çıkarmıştı. Buna göre, izinsiz grev, gösteri, yürüyüş ve sempozyum düzenlenemeyecek. Güvenlik güçleri, gerekli hallerde istedikleri bina ve şahısları arayabilecek ve yargılama tamamlanana kadar yasa dışı olduğu tespit edilen para ve eşyalara el koyabilecek.

OHAL kapsamındaki bir suça karıştığından şüphelenilen kişiler tutuklanabilecek. Devletin saygınlığı ve egemenliğini, sembollerini, organlarını veya temsilcilerini herhangi bir şekilde hafife almak ve yetkili makamlarca verilen emirlere uymamak suç sayılacak.

Devlet ve halkın aleyhinde, anayasal düzeni bozucu haberlerin hazırlanmasına ve yayımlanmasına izin verilmeyecek.

Hartum yönetimi, 2003'te patlak veren Darfur Krizi ve 2011'de Güney Sudan'ın ayrılması sonrası karşı karşıya kaldığı ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütü'ne göre ise 51 kişi yaşamını yitirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 22:37
  1. OHAL
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2. Trump-Kim zirvesine doğru
    1. 2. Trump-Kim zirvesine doğru
    2. Bitlis’te okullara kar tatili
    3. Maçın ardından
    4. Bakan Soylu'dan polis alımı müjdesi
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye halkı..
    6. Mersin’deki kanlı soygun kamerada
    7. Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen..
    8. Erdoğan: "(Suriye'de güvenli bölge..
    9. Erdoğan'a duygulandıran sürpriz!
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Askerlikte..
    11. Hafif ticari aracın çarptığı çocuk..
    12. Erdoğan: "(Yeni askerlik sistemi)..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayrılanlar..
    14. Hırsızlık zanlısı suçunu itiraf etti
    15. AK Parti Sancaktepe Adayı Döğücü’den..
    16. Erdoğan: "Hedef yıl sonuna kadar 2,5..
    17. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    18. Karaman: “Camiamı tatmin edecek bir..
    19. Leicester City'de Rodgers dönemi
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parti..
    21. İstanbul'da hareketli anlar! Metro..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde tasfiye..
    23. FETÖ'nün kadın yapılanmasından 15 kişi..
    24. Taşyürek: “Hayal ötesini yaşıyoruz”
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anketlerde..
    26. Soruları beğenmeyen Maduro’nun..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP Eş Genel..
    28. Hortum hırsızları tutuklandı
    29. İslam İşbirliği Teşkilatı Hindistan’ı..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli..
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!