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Sudan'da nihai anlaşma görüşmesi taziye nedeniyle ertelendi

Sudan'da askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında nihai anlaşmaya dair yapılacak görüşme, koalisyon üyelerinin El Ubeyd kentinde dünkü protesto eylemlerinde hayatını kaybedenlerin taziyesine gitmesi nedeniyle ertelendi

30 Temmuz 2019 Salı 20:01
Sudan'da nihai anlaşma görüşmesi taziye nedeniyle ertelendi

HARTUM (AA) - Sudan'da askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında, 39 aylık geçiş sürecini başlatacak nihai anlaşmaya dair yapılacak toplantı, koalisyon üyelerinin El Ubeyd kentinde dünkü protesto eylemlerinde hayatını kaybedenlerin taziyesine gitmesi nedeniyle ertelendi.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) müzakere heyetinden Babekir Faysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile ÖDBG arasında bugün yapılması kararlaştırılan müzakere toplantısının, muhalefet heyetinin Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El Ubeyd'e taziyeye gitmesi sebebiyle ertelendiğini ancak yakın tarihte yeniden bir araya gelineceğini bildirdi.

Faysal, askerle muhalefetin ortak teknik komitelerinin bugün bir araya geldiğini, akşam saatlerinde çalışmalarını tamamlayacağını ifade etti.

- Muhalefet, askeri yönetimi sorumlu tutmuştu

Dün, Kuzey Kurdufan eyaletinde başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i gerçek mermiyle olmak üzere 62 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Muhalefet, olaydan askeri yönetimi sorumlu tutmuş, kentte ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verilmişti.

Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun cumartesi günkü raporunda, 3 Haziran'da ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrinin AGK'nin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü, talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin de suçlu bulunduğu belirtilmişti.

Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan lideri Ömer el-Beşir'in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan'da devrilmesinin ardından başkent Hartum'da muhalif göstericiler, ordu karargahı önünde "sivil yönetime geçilmesi" talebiyle nöbet tutmuştu.

Muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 20:01
  1. Askeri Geçiş Konseyi (AGK)
  2. Babekir Faysal
  3. El Ubeyd kenti
  4. Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi
  5. müzakereler
  6. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG)
  7. protesto eylemleri
  8. Sudan
  9. Sudan lideri Ömer el-Beşir
  10. Sudan'da askeri yönetim

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