0553 313 94 23

Sudan’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:10
Sudan’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

HARTUM (AA) - Sudan’daki birçok camide, Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Başkent'teki Senhuri Camisi’nde akşam namazının ardından kılınan cenaze namazına, çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Hartum’daki Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Temsilcisi Muhammed Abdulmelik, cenaze namazında yaptığı konuşmada, Müslümanları bekleyen müjdeler olduğuna işaret ederek, "Dünya genelinde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınması, Kudüs’ün fethinin de içinde olduğu büyük müjdelerin delilidir.“ ifadelerini kullandı.

Nusrat eş-Şeria ve Kanun Devleti Hareketi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Cazuli ise gelecek cuma namazının akabinde Sudan’daki tüm camilerde eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacağını belirtti.

Halk Kongresi Partisi Şura Konseyi Başkanı ve eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi de “Sanıyorlar ki Muhammed Mursi'nin ölümü, İhvan’ı hüsrana uğratacak. Ancak şehitliğin kıymetini ve müminlerin yüreğindeki etkisini bilmiyorlar.” diye konuştu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı “Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk” davasının duruşması esnasında önceki gün hayatını kaybetmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 00:10
  1. Muhammed Mursi
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu'ndan "Dünyada sözü dinlenen bir ülkeyiz" mesajı
    1. Çavuşoğlu'ndan "Dünyada sözü dinlenen..
    2. Ferrero, 9. Sürdürülebilirlik..
    3. Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle..
    4. Araklı’daki selde ölü sayısı 3’e..
    5. Kastamonu’da yıldırım isabet eden 14..
    6. Egzozu abartanlara ceza yağdı
    7. SP Hacılar Belediye Meclis Üyesi AK..
    8. Kayseri’de çadırları sular altında..
    9. Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 6..
    10. Sudan’da Mursi için gıyabi cenaze..
    11. "İran konusunda çok hazırlıklıyız"
    12. "ABD artık Suriye'nin geleceğine..
    13. Mali’de iki köye silahlı saldırı: 41..
    14. "Bu millet kimin kimle yol yürüdüğünü..
    15. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    16. TCDD duyurdu! O demiryolu hattı...
    17. TÜMBİFED ’Akademi Kültür ve Bilim..
    18. Venezuela Kolombiya sınırında çatışma:..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2019
    20. Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Suriye..
    21. Kastamonu’da büyük fuhuş operasyonu:..
    22. Binali Yıldırım: "Bu millet kimin..
    23. Polisler bu notu görünce harekete..
    24. Türk Büyükelçi ve Halid Meşal..
    25. Fransız avukattan Mursi için BM ve..
    26. Dışişleri Bakanlığı UNRWA son..
    27. Türkiye, UNRWA'daki görevini Ürdün'e..
    28. Eski ve yeni muhtar arasındaki..
    29. Mursi'nin oğlundan evlerde gıyabi..
    30. Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! Göle..
    "Devlet tedbir almalı" dedi ve ekledi: Yeni bir gezi geliyor...
    "Devlet tedbir almalı" dedi ve ekledi: Yeni bir gezi geliyor...
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var