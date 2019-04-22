Sudan'da MÜP geçiş hükümetinde yer almayacak

HARTUM (AA) - Eski Başbakan Sadık el-Mehdi liderliğindeki Milli Ümmet Partisi, geçiş hükümetinde yer almayacağını açıkladı.

MÜP’ten yapılan yazılı açıklamada, "Askeri konseyin bazı üyelerinin, eski rejimi yeniden inşa ve karşıt devrime sahip çıkma çabaları, iktidarı sivil hükümete teslim etmede ağır davranması gibi niyetlerini ve ajandasını açıkça gördük. Konseyi, muhalefetin çağrılarına derhal yanıt vermeye, iktidarı, devrimci hareketleri yönlendiren ve sahadaki en büyük ulusal bileşen Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri’ne teslim etmeye çağırıyoruz. Halkımız, devrim talepleri eksiksiz gerçekleşene kadar meydanlarda." ifadesi kullanıldı.



Partinin geçiş hükümetinde yer almayacağı belirtilen açıklamada, "Askeri konsey, muasır ulusların tecrübelerinden ders almalı, halkımızın cesur devriminin hedeflerini gerçekleştirmedeki kararlılığı ve amaçlarına ulaşıncaya kadar daha fazla fedakarlık yapmaktan çekinmeyeceğinden emin olmalı.” ifadesine yer verildi.

Ömer el-Beşir’in devrildiği 11 Nisan’dan bu yana geçiş sürecinin nasıl yönetileceği konusu, askeri liderler ile ülkedeki protestoları organize eden siyasi güçler arasındaki ana çekişme noktası olmayı sürdürüyor.



Başkan, başkan yardımcısı ve 8 üyeden oluşan askeri geçiş konseyi, siyasi güçlerin ağırlıkta olduğu ve sivillerin de yer aldığı en fazla 2 yıl sürecek geçiş dönemine liderlik edeceğini, ardından yönetimin sivil hükümete devredileceğini açıklarken, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ise çoğunluğu sivillerin oluşturacağı, askerin sınırlı temsil edildiği sivil başkanlık konseyi kurulması yönündeki ısrarını sürdürüyor.

Partinin askeri vesayete karşı olduğunu ancak geçiş döneminin gerektirdiği şartların da farkında olduğunu belirten Mirgani, bu sürecin maksimum 2 yılla sınırlı tutulması gerektiğini vurguladı.



Tüm partilere, herhangi bir partiye bağlı olmayan, Sudan Meslek Odaları'nın (SPA) seçeceği uzman ve bilim adamlarından oluşacak bir geçiş hükümeti kurma çağrısı yaptı.



Mirgani, geçiş döneminde anayasal bir pozisyon üstlenmiş kişilerin cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde aday olmasının yasaklanmasını istedi.



Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri dün, Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri askıya aldıklarını ve birkaç gün içinde sivil başkanlık konseyini ilan etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

