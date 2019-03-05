Sudan’da muhaliflerin grev çağrısına katılım az oldu Sudan Meslek Odaları Birliğinin, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve rejimin devrilmesi için kapsamlı grev ve sivil itaatsizliğe hazırlık amacıyla yaptığı grev çağrısı yeterince karşılık bulmadı

HARTUM (AA) - Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA) ve muhalefetin bir günlük genel grev çağrısına katılım düşük oldu.

SPA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı doktorlar, avukatlar, eczacılar ve gazeteciler grev çağrısına uydu.

Sudani, Tayyar ve Ceride gazetelerinin çalışanları greve gitti.

Sudan Doktorlar Komitesi de internet sitesinden başkentteki Bahri, İbrahim Malik, Beşir ile Kesele ve Halfa el-Cedide hastanelerindeki greve katılan doktorların fotoğraflarını paylaştı.

Resmi kurumlar ve bankalar çalışırken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Ülke genelinde katılımın düşük olduğu grev, günlük hayatı neredeyse etkilemedi.

SPA, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve rejimin devrilmesi için kapsamlı grev ve sivil itaatsizliğe hazırlık amacıyla bugün grev çağrısı yapmıştı.

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