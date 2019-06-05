Sudan'da muhaliflerden "sivil itaatsizliğe bağlılık" vurgusu

HARTUM (AA) - Sudan'da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), sivil itaatsizliğe bağlı olduklarını vurgulayarak, Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın sivil bir devlet kurulması önünde engel teşkil ettiğini bildirdi.

Ülkede ordunun yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestoculara liderlik eden çatı oluşum ÖDBG'den yapılan yazılı açıklamada, sivil itaatsizliğe bağlı olunduğu vurgulandı.

AGK Başkanı Burhan ve yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu idaresindeki Ömer el-Beşir rejimi güvenlik konseyinin yönetimde kalmasının, halkın taleplerinin önünü kestiği ifade edilen açıklamada, bu kişilerin sivil bir devlet kurulmasına engel teşkil ettiği kaydedildi.

Halka barışçıl devrimi koruma ve sivil itaatsizlik çağrısı yapılan açıklamada, bu kapsamda ana caddeler ve büyük köprülerin barikatlarla kapatılması, tüm kamu kurumlarında ve özel sektörde iş bırakma eylemi yapılması, insan hakları ihlallerinin belgelenmesi ve barışçıl gösterilere devam edilmesi istendi.

AGK Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bugün muhalif göstericilere liderlik eden ÖDBG ile müzakerelere başlamaya ve yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Burhan, dün devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ise ÖDBG ile müzakereleri durdurduklarını, 9 ay içinde genel seçimlere gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

- Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, Sudan Doktorlar Komitesine göre en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

