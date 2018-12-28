0553 313 94 23

Sudan’da muhalif lider gözaltına alındı

28 Aralık 2018 Cuma 23:38
Sudan’da muhalif lider gözaltına alındı

HARTUM (AA) - Sudan'da muhalif Kongre Partisi lideri Ömer ed-Dakir gözaltına alındı.

Partiden yapılan açıklamada, "Güvenlik güçleri, Sudan'da Ulusal Birlik İttifakı yöneticilerinden 13 kişiyi gözaltına almasından saatler sonra Ömer ed-Dakir’i evinde gözaltına aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu gözaltıların, öfkeli kalabalıkları sindirmek amaçlı parti ve siyasi güçlere karşı rejimin başlattığı "güvenlik hamlesi" olarak nitelendirildi.

Sudan'da muhalif grupların cuma namazı sonrası gösteri çağrıları ile eş zamanlı olarak Ulusal Birlik İttifakı yöneticilerinden 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkede ekmek ve bazı temel tüketim kalemlerindeki aşırı zamlar, yakıt ve nakit sıkıntısı nedeniyle ve rejim değişikliği talebiyle başlayan gösterilerde 2’si güvenlik mensubu 19 kişi ölmüş, 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada ise ölü sayısı 37 olarak duyurulmuştu. 19 Aralık'tan bu yana Sudan'ın 13 vilayetinde gösteriler düzenleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 23:38
  1. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den flaş istifa: Birilerinin adamı olan yükseldi
    1. CHP'den flaş istifa: Birilerinin adamı..
    2. Nijerya'da eski Devlet Başkanı Shagari..
    3. Sudan’da muhalif lider gözaltına..
    4. Basketbolda maçın ardından
    5. Brezilya'da sol partilerden..
    6. Nihat Zeybekci: İzmir istismarcıların..
    7. Gaziantep'teki bıçaklı kavga
    8. Macaristan Dışişleri Bakanından..
    9. Somali'de Uganda güçlerine saldırı!
    10. Pentagon'dan, 'kontrollü' çekilme..
    11. ABD'de Yahudilere skandal teklif!..
    12. "Ölümler sebebiyle üzüntülüyüz"
    13. Hayati Yazıcı'dan ABD'ye FETÖ uyarısı
    14. "Kadın hakem sayımızı Avrupa..
    15. Nazarbayev'den Rusya ve Ukrayna'ya..
    16. Sarı Yelekliler, Macron'un tatil..
    17. Baygın bulunan kayıp şahıs, hastanede..
    18. İYİ Partilileri sevindirecek haber! O..
    19. İsrailli yazar hayatını kaybetti!
    20. Türkiye'den Mısır'daki terör..
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"