Sudan'da "muhalafet toplantısının ertelendiği" iddiasına yalanlama

HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyinden, muhalefetle nihai anlaşmaya dair detayların görüşüleceği bu akşamki toplantının ertelenmediğini belirtilerek, muhalif kaynaklara dayandırılan açıklamalar yalanlandı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Askeri Geçiş Konseyince, bazı muhalif kaynaklara dayandırılan, toplantının ertelendiğine dair haberler yalanlanarak, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakı ile arabuluculuk girişimi tarafından belirlenen anayasal metnin inceleneceği toplantının bugün yerel saatle 20.00'de bir otelde yapılacağı açıklandı.

ÖDBG'ye yakın bir kaynak, anlaşma metnini hazırlayan teknik komite tarafından kendilerine siyasi ve anayasal iki belge sunulduğunu ancak belgelerde bazı sorunlu noktaların yer aldığını belirtmiş, asker ile ÖDBG arasındaki toplantının ittifakın bileşenleri arasında daha fazla istişare yapılması amacıyla belirsiz bir tarihe ertelendiğini iddia etmişti.

Afrika Birliği Temsilcisi, arabulucu Muhammed el-Hasen Veled Lebat da Sudan'da tarafların nihai anlaşma metnini incelemek ve onaylamak için cumartesi günü bir araya geleceğini bildirmişti.



- Anlaşmanın içeriği



Afrika Birliği himayesinde 3 Temmuz'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar ülkenin dönüşümlü olarak yönetilmesi yönünde karar aldı.



Buna göre, devlet başkanlığı konseyi, 5 sivil, 5 asker ve ismi üzerinde uzlaşılan sivil bir üyeden oluşacak. Konsey 3 yıl 3 ay süreyle ülkeyi yönetecek.



Taraflar, devrim sürecinde insanların ölümüne neden olan olayların araştırılması için komisyon kurulması konusunda da anlaşmaya vardı.



ÖDBG'nin mayıs ayında askeri konseye sunduğu, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşleri içeren kapsamlı anayasal belgeye göre başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.