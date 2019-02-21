Sudan'da liman çalışanları toplu greve gitti

HARTUM (AA) - Sudan'daki tüm liman işçileri, hükümetin Port Sudan Güney Limanı'nın işletme hakkını Filipinli bir şirkete devretme kararına tepki olarak süresiz grev başlattı.



Kızıldeniz eyaletinin başkenti ve ülkenin ana liman kenti Port Sudan'daki Güney Limanı işletmesi çalışanları, hükümetin limanı özelleştirme kararı üzerine pazartesi grev kararı almıştı. Hükümetin geri adım atmaması üzerine ülkedeki tüm liman personeli grevdeki işçilerle dayanışma çerçevesinde süresiz iş bırakma kararı aldı.



Port Sudanlı Gazeteci Abdülkadir Bakaş, AA muhabirine, "Sabahtan bu yana tüm limanlarda (Kuzey, Yeşil, Hayr ve Sevakin'deki Osman Dikna) çalışmalar durdu." dedi..



Port Sudan Güney Limanı'ndaki işçiler, dün bölgeye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Musa Muhammed Ahmed ve Ulaştırma Bakanı Hatem Sir ile görüşmeyi reddetmişti. Liman işçileri, idarenin yabancı bir şirkete geçmesini istemiyor.



Port Sudan Limanı, kuzey ve güney olmak üzere iki kısımdan oluşuyor.



Sudan hükümetinin, 2016'da Port Sudan Güney Limanı'nın işletmesi için çıktığı ihaleyi, Filipinler merkezli Uluslararası Konteyner Terminal İşletmeleri şirketi (ICTSI) 20 yıllığına 530 milyon avro bedelle kazanmıştı.

