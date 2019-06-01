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Sudan’da İslami gruplardan Askeri Geçiş Konseyi'ne destek gösterisi

01 Haziran 2019 Cumartesi 01:46
Sudan’da İslami gruplardan Askeri Geçiş Konseyi'ne destek gösterisi

HARTUM (AA) - Sudan’da çeşitli İslami gruplara mensup binlerce kişi, Askeri Geçiş Konseyi’ne (AGK) destek gösterisi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayına çıkan caddede toplanan binlerce kişi, iftarlarını burada açtı, akşam namazının ardından sarayın önüne hareket etti.

Ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri’ne de destek açıklamalarının yapıldığı eyleme, Sufiler ve bazı İslami hareketlerin mensupları katıldı.

Askerin yönetime el koymasının ardından ilk kez ordu lehinde gösteri düzenleyen grup, AGK’ye devrimin kazanımlarını koruma, hiçbir tarafı dışlamaksızın siyasi uzlaşıyı sağlama çağrısında bulundu.

AGK Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile yardımcısı ve aynı zamanda Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Daklu’nun posterlerini taşıyan göstericiler, “Ne siviller ne de komünistler. Asker, asker. Bu işi size havale ettik, sizi yetkilendirdik.” şeklinde sloganlar attı.

Eylemde okunan bildiride, kapsamlı barışın, birlik, beraberlik ve toplumsal kenetlenmenin sağlanması, devamında özgür ve nezih ortamda seçimlerin yapılacağı geçiş sürecini suhuletle atlatmanın gerekliliği vurgulandı.

Eylemin ardından kalabalık grup, olaysız şekilde dağıldı.

İslami gruplardan Nusret eş-Şeria, protestocular ile generaller arasındaki müzakerelerin, İslami hareketleri dışladığını belirterek askerin desteklendiği gösteriye katılmayı reddetti.

Sudan'da Ömer el-Beşir'in darbeyle devrilmesinden sonra iktidarı ele geçiren askerlere karşı, sol ağırlıklı muhalif çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin başlattığı protesto gösterilerine, yeni yol haritasında "dini esaslara" yer verilmediği için İslami gruplar destek vermiyordu. İslami hareketler, ayrıca yeni yönetime liderlik edecek kişinin asker olmasından yana da görüş ortaya koymuştu.

ÖDBG ise eski rejimi temsil ettikleri gerekçesiyle söz konusu gruplarla iş birliğine yanaşmıyor. Sudan'da milyonlarca mensubu bulunan İslami kesimin temsil edilmediği bir tabloda siyasi uzlaşıyı sağlamak çok zor görünüyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Devrik lider Beşir döneminde, Sufiler ve İslami hareketler siyasette belirgin bir ağırlığa sahipti.




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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 01:46
  1. askere destek gösterisi
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