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Seçim 2019 Sayfası

Sudan'da iktidar partisinden protestoculara "seçim"li yanıt

UKP Yetkilendirilmiş Başkanı Ahmed Harun:- "Ülkede değişim seçimler yoluyla gerçekleşir"

07 Nisan 2019 Pazar 05:46
Sudan'da iktidar partisinden protestoculara "seçim"li yanıt

HARTUM (AA) - Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi (UKP) Yetkilendirilmiş Başkanı Ahmed Harun, partinin, ülkede değişimin seçimler üzerinden halkın görüşüyle gerçekleşeceği anlayışına bağlı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ömer Beşir'in, UKP'deki tüm yetkilerini kısa süre önce devrettiği Harun, ülkedeki gelişmelerin ele alındığı partisinin Yönetim Ofisi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ülke yönetiminde değişim taleplerine ilişkin Harun, "Ülkede değişim seçimler yoluyla gerçekleşir." dedi.

Seçimler üzerinden halkın görüşüyle değişimin gerçekleşmesinin, güvenlik ve istikrarın tek yolu olduğunu dile getiren Harun, gösteri ve protestolar yoluyla yönetimde değişim bekleyen muhalif çevrelere cevap verdi.

Ülkedeki siyasi yönetim ve güvenlik birimlerine bağlı yönetici kadroların dün yaşanan olaylara karşı tavrını öven Harun, bu davranışın geniş çaplı güvenlik zafiyetine sürüklenmeye engel olabilecek bir hikmet olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ömer Beşir de önceki açıklamalarında ülkede hükümetin gösterilerle değil sandık yoluyla gerçekleşeceğini vurgulamıştı.

Son 4 aydır ülke genelinde yapılan gösterilerin en büyüğü olduğu belirtilen dünkü protestolarda yüzlerce kişi ilk kez ulusal ordu merkez yerleşkesine girmiş, yerleşkedeki bina çevresinde toplanan protestocular, orduya Beşir yönetimini devirerek ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulunmuştu.

-Gösteriler 19 Aralık'tan beri sürüyor

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısına tepki olarak ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle 19 Aralık'tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Ülkede 22 Şubat'ta bir yıl süreyle OHAL ilan edilmiş, meclis 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmıştı.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 05:46
  1. protestolar
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