"Sudan'da hükümet gösterilerle değil seçimlerle değişecek"

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, hükümetin gösterilerle değil seçimlerle değişeceğini söyledi.

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, Güney Darfur eyaletine bağlı Nyala kentinde kendisine destek için toplanan kalabalığa hitap eden Beşir, "Evet, nedeni belli olan ve çözmeye çalıştığımız ekonomik sorunlar var. Ancak çözüm yakmak, yıkmak ve sabotaj değil. Gençlere sesleniyorum. Bu ülke sizin. Ülkenizi ve geleceğinizi yakıp yıkmayın." dedi.

Sudan'da istikrarı bozmak ve çekişmeyi sürdürmek isteyenler olduğunu belirten Beşir, "Hükümet gösterilerle değil seçimlerle değişecek." ifadesini kullandı.

Beşir ayrıca Mısır, Güney Sudan, Çad ve Etiyopya gibi ülkesine destek veren ve bu çerçevede heyetler gönderen ülkelere teşekkür etti.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, gösterilerin ardından El-Cezira ve Nil Nehri eyaletlerini de ziyaret etmişti.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan makamları, gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken Uluslararası Af Örgütü ise ölü sayısını 40 olarak belirtiyor.