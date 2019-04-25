Sudan'da Hristiyan okullarında hafta sonu tatili pazara alındı Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, yayımladığı kararnameyle, Hristiyan okullarında hafta sonu tatilini cumartesi yerine pazar günü olarak belirledi

HARTUM (AA) - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, Hristiyan okullarında hafta sonu tatilini pazar günü olarak belirledi. Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, konseyin toplumsal sınıflar komitesi başkanı Salahuddin Abdulhalık, Hristiyan din adamları heyetini kabul etti. Görüşmede, Hristiyan din adamları, kiliseyi ilgilendiren meselelerle istikrar ve barışın sağlanmasına dair iş birliği konularını gündeme getirdi. Görüşmenin ardından Konseyin yayımladığı kararnameyle Hristiyan okullarında hafta sonu tatili cumartesi yerine pazar günü olarak belirlendi. Hristiyan vatandaşlara ve sığınmacılara geniş dini hakların tanındığı Sudan'da, Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 844 kilise ve bunlara bağlı 319 eğitim kurumu ve 173 kültür merkezi bulunuyor.





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