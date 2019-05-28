0553 313 94 23

Sudan'da hafızlık eğitimi

Hayrat Vakfı bünyesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 12 kız öğrenci belgelerini aldı

28 Mayıs 2019 Salı 19:26
Sudan'da hafızlık eğitimi

HARTUM (AA) - Hayrat Vakfı'nın Sudan'daki merkezinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 12 kız öğrenciye belgeleri verildi.

Başkent Hartum'da düzenlenen mezuniyet törenine, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcisi Mustafa Bülent Dadaş, hafızların aileleri ve hafız adayları katıldı.

Hafızlar, Dadaş tarafından yapılan imtihanda başarılı olmalarının ardından belge almaya hak kazandı.

Hayrat Vakfı Afrika Temsilcisi İsmail Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan'daki ilk hafızlarını mezun ettiklerini belirterek, öğrencilerin vakfın hocaları tarafından geliştirilen teknikle 3 ay 10 gün ile 9 ay arasında değişen sürelerde hafızlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Sudan'da bu sene 26 hafız daha yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Hayrat Vakfı'nın amaçları arasında imana hizmet etmek, Allah'ın kitabının manasının öğretilmesi, ezberletilmesi bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına yönelik tefsir derslerimiz var. Sudan'da halve adında hafızlık eğitimi verilen çok sayıda müessese bulunuyor ancak kız öğrencilere yönelik yatılı eğitim verilen bir merkeze ihtiyaç vardı. Vakfımız yatılı kız Kur'an-ı Kerim kursuyla bu ihtiyaca cevap verdi. Ortalama bir yıl gibi bir sürede hafız yetiştiriyoruz. Afrika'da ayrıca bir buçuk milyon Kur'an-ı Kerim dağıtmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 200 bine ulaştık."

Törende, öğrencilere Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince hazırlanan hafızlık belgeleri ve plaket takdim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 19:26
  1. hafızlık belgesi
  2. Hayrat Vakfı
  3. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İhlas Koleji Öğrencisi Avrupa Gençlik Parlamentosu’nda Türkiye’yi temsil edecek
    1. İhlas Koleji Öğrencisi Avrupa Gençlik..
    2. D vitamini eksikliği MS’i tetikliyor
    3. Borsa güne yükselişle başladı
    4. Pamuk üreticisine destekleme priminde..
    5. (Özel) Balıkçılar, yunusların ağlarda..
    6. Bakan Ersoy: "Dünya tarihine yön veren..
    7. OSB Toplantısı Vali Pehlivan..
    8. Bünyan’da spor heyecanı başlıyor
    9. Kültürel istihdamın yüzde 50’sini..
    10. ABD’den Çin’e para politikası uyarısı!
    11. Sosyal denge tazminatında mutlu son
    12. Kahta’da “Yaz Spor Okulu” açıldı
    13. (Özel) Duvara sıkışan kediyi kurtarma..
    14. Akyazı Belediyesi’ne yeni ilaçlama..
    15. Hurdaya dönen araçta can pazarı: 3..
    16. MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok:..
    17. Firmalar ihracat ile nefes alacak
    18. Metruk evde çıkan yangın mahalleliyi..
    19. Proje Ekrem bilinçaltını kustu
    20. Pençe Harekâtı’nda komandolar bölgeyi..
    21. Öğrenciler 70 milyon yıllık fosilleri..
    22. Vali Ali Hamza Pehlivan, iftarını..
    23. Grup Tillo ile birlik konseri
    24. Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi
    25. Öğrencilerden "Küçük Yazarlardan Büyük..
    26. Yargıtay kararı verdi! 'Terörizmin..
    27. Renault MAİS iletişimi WhatsApp’a..
    28. Dünya Ahıska Türkleri Birliği..
    29. Milli dansçılar Almanya yolcusu
    30. Başkan Kartoğlu yetim ve öksüz..
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum