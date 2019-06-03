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Sudan'da gösterilere müdahalede ölü sayısı 9'a yükseldi

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:45
Sudan'da gösterilere müdahalede ölü sayısı 9'a yükseldi

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da ordunun genel karargahı önünde yaklaşık iki aydır sivil hükümete geçiş talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericilere yapılan müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ordu karargahı önündeki göstericileri dağıtmak için yapılan müdahalede Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) kurşunlarıyla ölenlerin sayısı 9'a çıktı. Çok sayıda yaralı var. Ölü sayısı ürkütücü şekilde artıyor, anlık olarak tespit edebilmemiz zor." ifadelerine yer verildi.

Sudan güvenlik güçleri, başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri sabahın erken saatlerinde gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Binlerce eylemci, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve devrik lider Ömer el-Beşir’in resmi konutunun yer aldığı kompleks önünde 6 Nisan'dan bu yana gösteri düzenliyordu.

Sudan'daki AGK, 30 Mayıs'ta, başkent Hartum'da gösterilerin düzenlendiği ordu karargahı önündeki meydanın güvenlik tehdidi ve ülkenin birliğine yönelik tehlike haline geldiğini açıklamıştı. Ordu daha önce de birçok kez meydandaki çadırlar ve yollardaki barikatları kaldırmak için ufak müdahalelerde bulunarak topyekün bir dağıtma operasyonunun sinyallerini vermişti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Ordunun yönetimine gelmesinin ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestoculara liderlik eden çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair ordu yönetimiyle müzakere yürütüyordu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:45
  1. Doktorlar Komitesi
  2. Göstericilere müdahale
  3. Sudan

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