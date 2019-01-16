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Sudan'da gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahale

Kesla ve Menakil kentlerindeki gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:19
Sudan'da gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahale

HARTUM (AA) - Sudan polisi, ülkenin doğu sınırındaki Kesla kenti ile orta kesiminde yer alan Cezire vilayetindeki El-Menakil kentinde düzenlenen gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, muhalefet partilerinin çağrısı üzerine ülkedeki ekonomik gidişatı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Kesla ve Menakil kentlerinde gösteri düzenledi.

Güvenlik güçleri gösterilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti ve onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, farklı meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği, yarın ülke genelinde planlanan gösterilere katılacak kent sayısının 12'ye çıktığını duyurdu.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, başkent Hartum'da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Olaylarda 131 kişinin de yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:19
  1. gösteriler
  2. göz yaşartıcı gazla müdahale
  3. onlarca kişi gözaltına alındı
  4. Sudan

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