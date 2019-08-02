Sudan’da göstericileri öldüren 9 asker görevden alındı Sudan’ın Elubeyd kentinde gösteri yapan 5 öğrenciyi öldüren 9 asker görevden alındı.

Sudan’ın Elubeyd kentinde gösteri yapan 5 öğrenciyi öldüren 9 asker görevden alındı.

Sudan’ın Kordofan eyaletine bağlı Elubeyd kentinde düzenlenen protesto sırasında 4’ü öğrenci 5 sivili ateş ederek öldüren 9 asker görevden alındı. Askerlerin yargılanacağı öğrenildi.

Askeri Geçiş Konseyi Siyasi Komite Başkanı Korgeneral Şemseddin Kabbaşi basın toplantısında yaptığı açıklamada, Sudan’ın kuzeyinde bulunan Kordofan eyaletinde yaşanan güvenlik eksiklikleri nedeniyle sorumlular hakkında soruşturma açılacağını, olaylar için üzgün olduğunu belirtti.

Sudan’ın eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in görevden alınmasından bu yana ülkede istikrarsızlık yaşanıyor.

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