0553 313 94 23

Sudan'da göstericileri evine alan kişi öldürüldü

- Hartum'da bir kişi, göstericileri evine aldığı gerekçesiyle güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybetti - Başkent Hartum'un çeşitli bölgelerinde güvenlik güçleri göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı

18 Ocak 2019 Cuma 18:44
Sudan'da göstericileri evine alan kişi öldürüldü

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da bir kişi, göstericileri evine aldığı gerekçesiyle, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Sudan Merkez Doktorlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Hartum'da göstericileri evine aldığı gerekçesiyle Muaviye Beşir Halil'in güvenlik güçleri tarafından ateş açılarak öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde yaptığı müdahaleler sonucu 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de güvenlik güçleri Hartum'un çeşitli bölgelerinde düzenlenen yönetim karşıtı gösterilere müdahale etti. Yüzlerce göstericiyi göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtan polis, onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Hartum'da dün rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede, bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı belirtilmişti.

- Gösteriler 19 Aralık'ta başlamıştı

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, Hartum'da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Olaylarda 131 kişinin yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı. Ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 18:44
  1. hartum
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da öğrencilere "karlı" karne hediyesi
    1. Antalya'da öğrencilere "karlı" karne..
    2. Eski Interpol Başkanının eşi..
    3. BM Özel Raportörü Arakan'daki..
    4. Toyota, Dakar Rallisi'nde tarihi bir..
    5. YPG/PKK'lı teröristlerin altına..
    6. Teröristlerin taciz ateşine karşılık..
    7. "Süt ürünlerinden 600'ün üzerinde..
    8. DS Automobiles büyüyor
    9. "Türkiye dünyanın en iyi insansız hava..
    10. Sudan'da göstericileri evine alan..
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    13. Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine..
    14. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    15. Borsada işlem hacmi sıralaması
    16. Borsada endekslerin değişimi
    17. Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nin..
    18. Borsada günlük işlemler (2)
    19. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    20. Borsada günlük işlemler (1)
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak