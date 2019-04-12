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Sudan’da göstericiler Genelkurmay yakınında gıyabi cenaze namazı kıldı

Başkent Hartum’daki Genelkurmay karargahı yakınında binlerce gösterici, aralıktan bu yana süren eylemlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

12 Nisan 2019 Cuma 18:52
Sudan’da göstericiler Genelkurmay yakınında gıyabi cenaze namazı kıldı

HARTUM (AA) - Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da binlerce gösterici, başkent Hartum’daki Genelkurmay karargahı yakınında, aralıktan bu yana süren eylemlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cuma hutbesinde Şeyh Mehran Mahir, adalet, yolsuzlukla mücadele ve zulmün sona ermesi için dua etti. Cuma namazı sonrasında aralık ayından bu yana devam eden rejim karşıtı protesto gösterilerinde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mahir, yönetici dahi olsa zulmedene kısasın gerekliliğine işaret ederek, "Yurt dışına da gitse kısas uygulanmalıdır. İslam’da devlet başkanı ya da bakan olmak dokunulmazlık kazandırmıyor.” ifadesini kullandı.

Mahir, gösterilerde hayatını kaybedenlerin şehit olduklarını, aksini söyleyenlerin İslam’ı iyi bilmediklerini iddia etti. Mahir, göstericilerden kendilerine sahip olmalarını, haksızlığa uğrasalar da intikam ve yağma eylemlerinde bulunmamalarını istedi.

Sudan’da rejim karşıtı binlerce protestocu, Ömer el-Beşir rejiminin tüm sembol isimlerinin istifası ve yönetimin sivil bir hükümete devredilmesi talebiyle bir haftadır Genelkurmay karargahı önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Sudan Meslek Odaları (SPA), başkentteki Genelkurmay karargahı önünde cuma namazı ve olaylarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı çağrısında bulunmuştu.

SPA ve diğer muhalif grupların sosyal medya hesaplarında, ülke genelinde askeri noktalarda protesto gösterileri düzenlenleyen eylemcilerin fotoğraf ve görüntüleri paylaşıldı.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, dün akşam Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başlamıştı.  

Bin Avf, dün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, askerin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını, güvenli bir yerde tutulduğunu bildirmişti.   Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten Bin Avf, iki yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

  Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nden onlarca ismi gözaltına almıştı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 18:52
  1. Gıyabi cenaze namazı
  2. Sudan

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