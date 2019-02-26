0553 313 94 23

Sudan'da gösteri ve yürüyüş yasak

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, iki ayı aşkın süredir rejim karşıtı gösterilerin düzenlendiği ülkede izinsiz gösteri, yürüyüş ve grev yapılmasını yasakladı.

26 Şubat 2019 Salı 00:18
Sudan'da gösteri ve yürüyüş yasak

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, iki ayı aşkın süredir rejim karşıtı gösterilerin düzenlendiği ülkede izinsiz gösteri, yürüyüş ve grev yapılmasını yasakladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşir, OHAL kararının ardından bugün 4 kararname daha çıkardı.

Buna göre, izinsiz gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek, grev yapılamayacak. Güvenlik güçleri, gerekli hallerde istedikleri bina ve şahısları arayabilecek ve yargılama tamamlanana dek yasa dışı olduğu tespit edilen para, yer ve eşyalara el koyabilecek.

OHAL kapsamındaki bir suça karışan kişiler güvenlik güçleri tarafından tutuklanabilecek.

Devletin saygınlığı ve egemenliğini, sembollerini veya organlarını veya temsilcilerini herhangi bir şekilde hafife almak ve yetkili makamlarca verilen emirlere uymamak suç sayılacak.

Devlet ve halkın aleyhinde, anayasal düzeni bozucu haberlerin hazırlanması ve yayınlanması yasaklanacak.

Resmi kanalların dışında döviz alım satımı yapmak suç kapsamına girerken yolcuların beraberinde 3 bin dolar ya da buna mukabil yabancı paradan fazla taşımasına izin verilmeyecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 00:18
  1. OHAL
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
    1. Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
    2. Kara yollarında bakım ve onarım..
    3. AK Parti Ortahisar Seçim Koordinasyon..
    4. Piyasaya süreceklerdi Elazığ'da..
    5. Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na..
    6. Kiraz üreticisine sigortalama dönemi..
    7. Başkan Alıcık’dan Hocalı Katliamı..
    8. Jared Kushner'den Orta Doğu diplomasisi
    9. Küçük kızın okulda anlattıkları şok..
    10. Kardinali George Pell, cinsel tacizden..
    11. 4 benzemezler sırtlarını Kandil'e..
    12. Kargoda 67 bin TL sahte para..
    13. Katar açıkladı: Çözüm için şart!
    14. ABD'den İngiltere'nin Hizbullah..
    15. Lima Grubu Venezuela'da askeri..
    16. Kamyonette bırakılan yavru köpek..
    17. ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i..
    18. "Yıllardır İzmir’in vaktini çaldılar"
    19. Tuzla'da kimyasal koku paniği
    20. Tuzla’da kimyasal koku paniği
    21. YouTube'dan yeni karar! Hepsini..
    22. Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
    23. Hemzemin geçitte korkutan kaza
    24. Bazı TIR şoförleri Kapıkule'de kontak..
    25. Maltepe ayakta! 3 mahalleye haciz..
    26. İstanbul’un Tuzla ilçesinin İçmeler..
    27. Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en..
    28. Uyanınca bu manzarayla..
    29. Yürürlüğe girdi... Tüketici kredileri...
    30. Öldürüldükten bir hafta sonra..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti